Marc Márquez svetta nel primo turno di test a Jerez, seguono Rins e Rossi. Intraviste alcune novità, principio di incendio sulla rossa di Rabat.

La MotoGP riparte dopo una lunga pausa e con nuove regole (mascherine, divisori, distanze…), ma al comando c’è sempre il suo dominatore. Marc Márquez stampa il miglior crono nella prima sessione di test a Jerez, eguagliando quanto fatto nelle libere 2019 sul tracciato andaluso. Seconda piazza per Alex Rins, terzo è Valentino Rossi davanti ad Aleix Espargaró. Da segnalare un principio di incendio sulla Ducati di Tito Rabat, prontamente domato dagli uomini del box Avintia (qui il VIDEO). Dalle 14:00 alle 15:30 secondo ed ultimo turno di prove di giornata.

Un mercoledì di lavoro sul tracciato di Jerez per riprendere il giusto feeling con le MotoGP dopo una pausa insolitamente lunga. Alte temperature sul tracciato andaluso, una condizione che i piloti dovranno affrontare costantemente: nel turno pomeridiano poi è previsto ancora più caldo. Tanto lavoro sulle gomme (sono state provate tutte le tipologie portate da Michelin), non sono però mancate anche alcune novità di tipo tecnico. Per esempio un nuovo scarico sulle Ducati del team factory, oppure Honda che testa un sistema di abbassamento in partenza.

Aprilia poi sembra confermare i progressi mostrati nel corso dei test invernali, come dimostra in particolare il 4° posto di Aleix Espargaró. Sulla RS-GP un omaggio ad Alex Zanardi, come sappiamo ricoverato in ospedale dopo il gravissimo incidente stradale (foto: Simon Patterson). In casa della rossa, per il momento Andrea Dovizioso non sembra risentire troppo della clavicola fratturata appena 20 giorni fa: lui e Danilo Petrucci se la sono presa con calma in questo primo turno, nel pomeriggio si penserà di più ai tempi.

La classifica del primo turno