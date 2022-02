MotoGP Test, Enea Bastianini time attack: “Siamo qui per essere davanti”

Enea Bastianini 7° nella seconda giornata di Test MotoGP in Indonesia. Simulazione gara e time attack per il pilota del team Gresini Racing.

Settimo crono finale nella seconda giornata di Test MotoGP in Indonesia per Enea Bastianini. Dopo qualche problema di troppo nel day-1, il pilota del team Gresini Racing si riaffaccia nelle zone alte di classifica e migliora il feeling con la Ducati GP21, in attesa di ricevere nuovi aggiornamenti di aerodinamica a Losail. Sarà in Qatar che dovrà cominciare a raccogliere i primi risultati stagionali che contano.

Bastianini all’attacco del crono

Nel penultimo giorno di test Irta a Mandalika il ‘Bestia’ prende anche le misure al nuovo circuito. “Sono contento perché abbiamo fatto un altro passo in avanti, anche a livello di set-up mi sono trovato bene. Abbiamo fatto diverse prove durante la giornata, abbiamo provato la media davanti e fatto una simulazione gara dove sono andato abbastanza bene. Poi ho fatto un time attack perché vedevo che andavo sempre più giù in classifica e avevo voglia di risalire. Con il pieno di benzina non siamo riusciti a fare il miglior crono, ma siamo lì attaccati e quindi non sono preoccupato. Il tempo l’ho fatto da solo, a me piace così“.

Media posteriore nel mirino

Domenica 13 febbraio ultimo giorno di Test MotoGP pre-campionato. L’attenzione di Enea Bastianini e del suo team si concentrerà in particolare sulla mescola media al posteriore e sul setting della sua Ducati. Si inizia a lavorare in ottica Qatar e per il secondo round in calendario che si terrà proprio qui in Indonesia: “Dobbiamo lavorare meglio con la gomma media al posteriore perché qui la soft non la porteranno. Ho faticato più del solito, ma col set-up riusciremo a compensare questo problema. Domani continueremo a lavorare sul passo gara e poi si andrà in Qatar. Siamo qui per essere davanti sempre – conclude Bastianini -, facciamo il massimo senza rischiare troppo“.

