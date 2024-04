La stagione MotoGP di Enea Bastianini è iniziata in crescendo, con il secondo posto a Portimao e il terzo ad Austin. 59 punti che valgono il secondo posto alle spalle del leader provvisorio Jorge Martin, distanziato di 21 punti. Sicuramente meglio dell’anno scorso, quando un infortunio nella prima gara in Portogallo l’ha costretto a saltare le prime cinque gare per una frattura alla scapola. Adesso è il momento di mostrare di che pasta è fatto e ritagliarsi un posto al vertice della classe regina.

Inizio sprint per Enea

Il feeling con la Ducati GP24 è decisamente migliore, il carattere della moto sembra migliorato e il romagnolo ha migliorato le prestazioni sul giro secco. Terzo posto nella gara di apertura, pole position a Portimao e quinto posto in griglia nell’ultima gara in Texas. A Jerez proverà a centrare la prima vittoria stagionale anche se l’impresa non sarà facile. Davanti a lui c’è Jorge Martin, il pilota del team Pramac che insedia la sua posizione nella squadra ufficiale. “Sono passate solo tre gare, pochissimo. Però io sono lì, vicino ai migliori e sono certo che si può ancora migliorare“, ha detto l’alfiere romagnolo a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Lotta per il titolo e mercato

Ad insidiare le posizioni di testa non sono soltanto i colleghi di marca. Aprilia e KTM si stanno avvicinando, Maverick Vinales si sta rivelando un osso duro, Pedro Acosta conferma le sensazioni di essere un fenomeno. La schiera dei potenziali vincitori si sta allargando, per vincere il titolo MotoGP serve essere impeccabili e costanti in ogni weekend. “Mi manca ancora qualcosa, ma sono più in sintonia con la squadra. Credo manchi molto poco per quel qualcosa in più“, ha sottolineato Bastianini. Senza farsi troppo distrarre dal mercato, anche se inevitabilmente bisogna pensarci, con Aprilia che corteggia da tempo. “Quest’anno è iniziato molto presto e ci si deve muovere. Sono tranquillo, sto facendo bene e di cose sul piatto ce ne sono. Vedremo con Ducati cosa succederà“.