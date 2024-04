Formula 1: nuovo sistema di punteggio per aumentare lo show

Il campionato di Formula 1 potrebbe variare il suo sistema di punteggio, secondo quanto riportato da Motorsport. La FIA, cioè la Federazione Internazionale, potrebbe avvallare l’idea. Ora i piloti che prendono punti sono dieci, ma si sta valutando l’ipotesi di premiare i primi dodici. Questo per far aumentare lo spettacolo, così che anche i piloti da metà gruppo in giù abbiano un reale obiettivo per cui combattere durante il GP. Agire sul punteggio non è una grande novità, è stato fatto molte volte nel massimo campionato automobilistico. A tempi eroici prendevano punti solo i primi sei, adesso si va in direzione opposta

La Formula 1 studia un nuovo sistema per aumentare le sfide

Ora come ora, chi è fuori dalla top 10 non ha grande interesse di rischiare un sorpasso o spingere forte a pochi giri dalla fine. Questo in virtù anche del budget cap in vigore in Formula 1, che porta le scuderie a chiedere ai piloti maggiore attenzione in pista, evitando incidenti ed eccessiva usura del motore. Un aumento dei punti in palio potrebbe però cambiare le carte in tavola. Un pilota che si trova, mettiamo caso, in quindicesima posizione potrebbe iniziare a spingere e provare a passare chi gli è davanti, per andare a conquistare almeno un punto. Punto che potrebbe rilevarsi fondamentale per quel pilota e per la sua scuderia, dato che molte volte quelle posizioni sono occupate dai team minori.

La Formula 1 se analizziamo le ultime prove, ci dice che ad entrare nella zona punti sono quasi sempre i team di vertice. Le prime cinque scuderie se non hanno problemi se la giocano fra loro. Questo ragionando sull’arco dell’intera stagione e non sulle eventuali eccezioni che per fortuna ci sono. L’aumento quindi a dodici piloti a punti, porta ad una vera bagarre per racimolare dei punti che a fine anno possono fare la differenza. Le scuderie vedono i loro premi ripartiti in base alla classifica costruttori; quindi, arrivare sempre ai margini della zona punti senza mai prenderli è rischioso. Rischioso perché magari un’altra scuderia è più fortunata in un fine settimana e trova punti preziosi. Una ripartizione a dodici quindi, potrebbe favorire la costanza di determinate scuderie o potrebbe portare anche le altre a rischiare di più in gara.

Il sistema di punteggio è variato più volte nel corso della storia

Il cambio del sistema di punteggio non è una novità in Formula 1, visto che dal 1950 ha variato tantissime volte. Le prime edizioni che vanno dal 1950 al 1959 vedevano l’assegnazione dei punti solo ai primi 5, oltre un punto addizionale a chi faceva il giro veloce. La decima edizione del campionato ha portato a 6 i piloti che prendono punti, togliendo però quello relativo al giro veloce. Un cambio sorto per aumentare le battaglie e per rendere più gratificante i weekend delle scuderie. Il sistema nei 43 anni successivi ha visto sempre premiare i primi 6, ma nel frattempo sono stati aumentati i punti di divario tra chi vinceva e chi giungeva secondo.

Una scelta nata per dare ancora più valore alla vittoria in pista di un pilota. Nel 2003 si è arrivati ad ulteriore cambio, ovvero, che a prendere i punti sarebbero stati i primi 8. Una modifica che è durata 6 anni, perché poi nel 2010 si è arrivati al sistema che utilizziamo oggi. Quello dove vengono premiati i primi 10. Nel 2019 è stato poi rintrodotto il punto addizionale per il giro veloce, che va ricordato, viene dato solo se il pilota si piazza in Top10. Nel 2021 con l’induzione delle gare sprint si è andati a premiare anche i primi tre della gara corta, che poi dal 2022 sono diventati i primi 8.

La Formula 1 cerca quindi una nuova soluzione

Il passaggio a 12 piloti a punti sembra piacere anche ai team e probabilmente pure agli spettatori. Il nuovo sistema di punteggio circola già e non va ad intaccare i punti che vengono assegnati ai primi sette. L’ottavo che oggi percepisce 4 punti ne andrebbe a prendere 5, quindi passerebbe dai due in meno dal settimo ad uno solo. Dall’ottavo posto si andrebbe poi a scalare sempre di uno, sino alla dodicesima posizione che assegnerà un punto. Una visione più simile alla MotoGP, che vede grazie al suo sistema andare a punti i primi quindici. La palla ora passa alla FIA e alla FOM, che potrebbero decidere di variare il sistema di punteggio già a partire dalla prossima stagione di Formula 1.

FOTO: social Formula 1