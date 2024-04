Nuove cariche Fantic: Mariano Roman Vice Presidente, Paolo Fontana A.D. del Gruppo

Ufficializzato qualche cambio al vertice in casa Fantic, in particolare due figure chiave. Mariano Roman, eletto Presidente ANCMA lo scorso febbraio, assume anche la carica di Vice Presidente di Fantic. Un ruolo che gli permetterà di continuare a garantire la leadership nelle aree di prodotto, ricerca e sviluppo e del Racing. Paolo Fontana invece, già Direttore Generale Fantic dallo scorso gennaio, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato del Gruppo.

Nuove cariche in Fantic

Il Consiglio d’Amministrazione di Fantic, riunitosi giovedì 4 aprile, ha nominato il Vice Presidente dell’azienda veneta e ha eletto all’unanimità il nuovo Amministratore Delegato. Il primo è Mariano Roman, che oltre a questa nuova carica manterrà il coordinamento di aree strategiche come la ricerca e sviluppo del prodotto e la leadership di Fantic Racing, in piena continuità con la sua ragguardevole gestione dell’azienda veneta. Il secondo è Paolo Fontana, già Direttore Generale, che assume ora la carica di Amministratore Delegato del Gruppo Fantic Motor S.p.A., che controlla anche Motori Minarelli e Bottecchia.

“Lavoro di una carriera”

“La nomina a Presidente di ANCMA ha rappresentato un riconoscimento per il lavoro svolto durante tutta la mia carriera, non ultimi i traguardi entusiasmanti raggiunti con Fantic” ha dichiarato Mariano Roman. “Il carico crescente di responsabilità e di attività connesse con il prossimo piano triennale di sviluppo mi hanno spinto a chiedere un aiuto. Questo si è realizzato attraverso la collaborazione con Paolo Fontana, il quale, da Direttore Generale, ha dato prova di saper fare squadra interpretando il vero spirito dell’Azienda.”

“Sono davvero onorato di assumere questo incarico e sono grato per la fiducia” ha poi aggiunto Paolo Fontana. “Ringrazio altresì Mariano Roman per il quotidiano supporto che mi ha riservato in questi mesi. Ho iniziato la mia carriera nel mondo moto, da sempre mia grande passione insieme al mountain bike. Ora, ritornarci con questo prestigioso incarico in Fantic, è per me motivo di orgoglio ed ulteriore motivazione. Il nostro obiettivo è far esprimere all’intero Gruppo tutto il suo grande potenziale e, da parte mia, garantisco fin d’ora il massimo impegno.”