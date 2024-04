Aprilia non ha mai nascosto di avere corteggiato Fabio Quartararo nei mesi scorsi, ma alla fine il pilota francese ha preferito restare in Yamaha, convinto da promesse tecniche e a suon di milioni. Come cambierà adesso la strategia della Casa di Noale, soprattutto alla luce della prima vittoria di Maverick Vinales in sella alla RS-GP sul circuito di Austin? Il mercato della classe MotoGP presto entrerà nel vivo e l’a.d. Massimo Rivola dovrà difendersi anche da eventuali fughe dei suoi alfieri verso altri marchi.

Vinales è il futuro del marchio?

Massimo Rivola ha sempre lasciato intendere che manterrà i suoi piloti attuali per il 2025, ma “ascolterà” le alternative disponibili. Il mancato assalto a Fabio Quartararo potrebbe avere creato qualche malumore nel box Aprilia, sebbene né il nome di Aleix Espargaró né quello di Maverick Vinales sia stato esplicitamente additato verso l’addio. La vittoria di Vinales in Texas arriva nel momento migliore per ristabilire gli equilibri al tavolo delle trattative e ha ricordato in modo inconfutabile il suo talento vincendo la gara di MotoGP al COTA.

Tutti e quattro i piloti Aprilia saranno in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Il CEO Massimo Rivola ha parlato a TNT Sports del mercato dei piloti: “È un bel dilemma. La priorità numero 1 è sempre quella di realizzare la migliore moto possibile in modo che i nostri piloti, e tutti gli altri piloti, vengano attirati. Abbiamo Aleix Espargaro, lo chiamiamo il capitano. Vedo un futuro brillante per Maverick diventare il futuro capitano della nostra squadra. Vediamo quando Aleix vorrà fermarsi, oppure cosa gli piacerebbe fare con noi. Per noi innanzitutto c’è il pieno rispetto verso i nostri piloti… La prima priorità è con i piloti Aprilia. Poi controlleremo il mercato“.

Bastianini un vecchio ‘pallino’…

Nel mirino anche i due piloti del team satellite Trackhouse, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, con il portoghese che sarà quasi sicuramente riconfermato. “Pronti ad ascoltare tutti. Ma non stiamo davvero cercando qualcuno“, ha aggiunto Massimo Rivola. Il veterano della classe MotoGP, Aleix Espargaró, ha considerato il ritiro alla fine di quest’anno e una decisione sarà resa ufficiale prima dell’estate. Nel mirino di Aprilia c’è sicuramente un vecchio pallino, Enea Bastianini, nel caso non venisse riconfermato dal team Ducati factory. Anche in questo caso i colloqui tra i vertici di Noale e il manager Carlo Pernat sono avviati da tempo.

Foto Aprilia