Supersport 300: i piloti italiani già fuori da giochi?

Inizio di stagione da incubo per i piloti italiani impegnati nel Mondiale Supersport 300. Alla vigilia del campionato Mirko Gennai & company erano considerati i super favoriti per il titolo mondiale invece tra cadute ed infortuni sono tutti lontani dai vertici. L’anno scorso dopo due round i ragazzi della 300 erano già saliti quattro volte sul podio: due Gennai che aveva anche vinto una gara ed altrettanti Vannucci. Ora l’unico ad aver assaporato questa gioia è stato Bruno Ieraci, terzo in gara-2 a Barcellona. Il miglior italiano in classifica mondiale è Marco Gaggi, nono con 28 punti a 35 lunghezze dal leader Daniel Mogeda che ha vinto entrambe le gare di Assen. Il secondo miglior italiano è Ieraci che dopo una caduta in gara-1 ed un passaggio infermeria, la domenica è riuscito a fare una bella rimonta dalle retrovie e conquistare un ottavo posto quindi punti utili per la classifica.

Elia Bartolini conquista il miglior piazzamento del week-end

Terzo degli italiani in classifica generale con il quindicesimo posto in classica e migliore dei nostri nelle due gare di Assen, Elia Bartolini. L’ex pilota del motomondiale si è classificato sesto dopo aver lottato per la vittoria fino al rush finale. Per il pilota di Motoxracing è un buon punto di partenza in vista delle prossime gare. A secco il suo compagno di squadra Emiliano Ercolani, caduto in entrambe le gare. Positivo il week-end di Marco Gaggi: decimo in gara-1 e settimo la domenica.

Week-end da dimenticare per Mirko Gennai e Matteo Vannucci.

I due big del Mondiale Supersport 300 sarebbero dovuti essere Mirko Gennai e Matteo Vannucci che l’anno scorso avevano lottato per il titolo fino all’ultima gara. Il primo è caduto in gara-1 ed in gara-2 si è dovuto ritirare per un problema tecnico. Matteo Vannucci sabato ha finito la sua corsa scivolando su un cordolo e la domenica non ha potuto gareggiare perché i medici non gli hanno dato l’ok.

Kevin Sabatucci in ospedale

Kevin Sabatucci si era presentato ad Assen in gran forma dopo le due vittore al CIV ma la sorte gli ha voltato pesantemente le spalle come ha raccontato lui stesso sui social “Purtroppo è stato un brutto week end già dal giovedì, ma mai avrei immaginato di terminarlo così! Sull’ asciutto mi sentivo competitivo e infatti stavo facendo una gran gara in cui ero risalito nel gruppo di testa. Purtroppo a due giri dalla fine (di gara-1 ndr) ha iniziato a piovere un po’ più intensamente nell’ultimo settore della pista, fino a quando all’ultimo giro la moto ha deciso di lanciarmi in aria in maniera del tutto inaspettata provocandomi la frattura scomposta del femore destro“. Kevin Sabatucci è stato immediatamente operato e domenica è già riuscito a mettersi in piedi.