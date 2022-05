MotoGP, tecnologia militare ai box: sistema radio senza WiFi per Suzuki

Il team Suzuki lascerà il campionato MotoGP a fine campionato, ma questo non significa che la squadra fosse inferiore alle rivali. Joan Mir ha conquistato il titolo mondiale nel 2020, Alex Rins sfoggia una certa costanza nei risultati e all’interno del box si usano sistemi tecnologici di ultimissima generazione. A cominciare dal sistema radio derivato dal mondo militare, che non necessita di WiFi o radiofrequenza.

Tecnologia militare in MotoGP

A darne notizia è l’ingegnere informatico Claudio Rainato sulle colonne di Speedweek.com. “Questo sistema ha una portata molto ampia, è una tecnologia militare che funziona bene anche a chilometri di distanza e ci permette di comunicare alla perfezione“. Un sistema perfetto per uno sport fortemente al limite come la MotoGP, dove le comunicazioni devono limare anche i millisecondi come avviene in pista per i prototipi. La tecnologia si rivela particolarmente utile in caso di cambiamenti improvvisi del meteo o di cadute nelle qualifiche. “Un membro del team che comunica con noi può guadagnare secondi importanti o addirittura minuti. Sappiamo molto velocemente se c’è stata una caduta, un problema tecnico o se ha iniziato a piovere. Altrimenti bisognerebbe aspettare che la pioggia arrivi in pit lane o sullo schermo della tv“, ha spiegato Claudio Rainato. “La comunicazione può portarci un giro al momento giusto ed essere decisivo per vincere o perdere“.

Suzuki e il sistema radio

La comunicazione via radio consente di seguire ciò che avviene in pista anche agli ingegneri in Giappone. “La base è costituita dalle cuffie, dalla radio e da una rete specifica, dal software e dall’hardware. Ci sono alcune notizie cruciali di cui abbiamo bisogno al più presto, ci sono diversi canali per questo. Ad esempio, c’è un gruppo principale in cui sono collegati i meccanici, il capotecnico e il tecnico elettronico. Sono le persone che si ascoltano e si parlano costantemente“, ha aggiunto l’ingegnere della Suzuki. “Naturalmente la parte di Joan non può sentire quella di Alex e viceversa. I team manager e i project leader hanno la capacità di ascoltare ovunque. Lo stesso vale per le persone che lavorano con i dati in background. Puoi partecipare attivamente a cose importanti“. Peccato che dalla prossima stagione MotoGP sarà solo un ricordo per tutti gli uomini impegnati ai box. A Le Mans la Casa di Hamamatsu ha ufficialmente annunciato l’addio al Mondiale.