Superbike: Axel Bassani “Troppi errori di gomme”

Axel Bassani si è confermato, anche all’Estoril, tra i protagonisti del Mondiale Superbike ma non troppo soddisfatto del week-end portoghese. Il pilota veneto ed il team Motocorsa hanno conquistato il settimo posto assoluto e la vittoria tra gli indipendenti in gara-2 ma hanno perso per strada tanti punti in gara-1 e nella Superpole Race.

“Il week-end è stato un po’ difficile – commenta Axel Bassani – E’ iniziato bene il venerdì mattina ma poi abbiamo perso un po’ la strada. In gara-1 il team ha fatto un errore grossolano nella scelta delle gomme: ho dovuto cercare solo di finire la gara e conquistare qualche punto. La scelta delle gomme, mia e del team, ci ha penalizzato poi nella gara sprint ed abbiamo buttato via così due occasioni. In gara-2 siamo partiti alla pari ma scattando dalla quattordicesima casella non è facile rimontare. Abbiamo recuperato sette posizioni, abbiamo conquistato il settimo posto e soprattutto la vittoria tra gli indipendenti, cosa molto importante”.

La vittoria tra gli indipendenti in gara-2 è un ottimo risultato. Non sei felice?

“Si certo, alla fine abbiamo recuperato un week-end che non era stato troppo positivo. Spero però che non ci capitino più degli errori simili nella scelta delle gomme perché, ripeto, abbiamo buttato via delle occasioni molto buone”.

Tra tre settimane si correrà la gara di casa, a Misano. Hai sete di riscatto?

“Andiamo a Misano belli carichi e speriamo che vada tutto liscio, come deve andare”.

Quest’anno ti stai confermando come uno tra i giovani più promettenti del Mondiale Superbike. Senti già il profumo di promozione in un team ufficiale?

“Per il 2023 non me ne occupo io, non è il mio ruolo, sta seguendo la cosa chi di dovere. Vediamo, io cerco di fare al meglio il mio lavoro, di dare il massimo e più avanti vedremo cosa succede”.