MotoGP, team VR46: svelate le livree di Luca Marini e Marco Bezzecchi

Il Mooney VR46 Racing Team stavolta non si presenta su un palco teatrale come nella stagione d’esordio in MotoGP. La squadra di Valentino Rossi svela le nuove livree delle Ducati Desmosedici GP22 con cui Luca Marini e Marco Bezzecchi affronteranno la stagione 2023 che scatterà a Portimao dal 24 marzo. Prima ci sarà tempo per una due giorni di test Irta all’Algarve dove si definiranno gli ultimi dettagli prima del via.

Seconda stagione MotoGP per il team VR46

Nel 2022 Marco Bezzecchui ha portato a Tavullia la prima pole position e il primo podio. Nei test invernali Luca Marini ha siglato il best lap sia a Valencia che a Sepang. Ci sono le premesse per un campionato MotoGP di alto livello, con la squadra satellite che potrà affidarsi alla Ducati GP22 con cui Pecco Bagnaia ha conquistato il titolo iridato. Il video di presentazione dura meno di dieci minuti, i due piloti sono i principali protagonisti al fianco delle moto che presentano una livrea abbastanza simile rispetto alla passata stagione. Il fondo nero conferisce un look aggressivo, ideale per attaccare le posizioni di vertice sin dalle prime gare.

Dopo le prime considerazioni stilistiche l’attenzione di ‘Bez’ e Maro’ passa alle caratteristiche tecniche delle Ducati. La nuova carena aerodinamica ha dato subito una marcia in più nelle prime uscite preseason, le sensazioni sono più che buone. Non è escluso che la line-up VR46 possa puntare a grandi risultati sin dai primi Gran Premi, approfittando che le Desmosedici GP23 factory siano ancora da collaudare prima di esprimersi al meglio. La differenza più grande rispetto alla GP21? “La connessione con il gas è al top, anche il pacchetto ‘aero’ più aggiornato fa la differenza“, commenta Marco Bezzecchi. Sensazioni condivise dal fratello di Valentino Rossi: “Buona velocità in rettilineo, ma anche agilità in curva, siamo vicini alla perfezione“.

Il team Mooney VR46 2023

Verso la fine della preseason

Luca Marini avrà solo alcuni ma incisivi aggiornamenti rispetto alla moto guidata l’anno scorso. Il pilota con il numero #10 poteva contare su una Ducati ufficiale, ma la prima parte di stagione si è rivelata in salita. Per questo motivo il team di Valentino Rossi ha voluto puntare sulla versione 2022 già consolidata e campione del mondo, per provare a partire subito forte. “Quest’anno mi sono trovato subito bene“, ha sottolineato l’autore del best lap nel test MotoGP in Malesia. “Per parlare di aspettative dobbiamo aspettare ancora un po’, nei test non abbiamo provato molto, la simulazione sul giro secco era fantastica e il passo era buono. Possiamo lottare per la top-5 in ogni weekend. Con la moto 2022 siamo più avanti nel setting rispetto ai piloti factory. Dobbiamo approfittarne per vincere sin dalle prime gare“.