MotoGP, team VR46: “Ducati o Yamaha? Ecco la nostra idea”

Il team VR46 è reduce da un 2023 di altissimo livello nel quale ha vinto tre gare e una sprint, salendo sul podio tante altre volte. Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno permesso alla squadra di Tavullia di posizionarsi terza nella classifica generale per team, un risultato fantastico. Ripetersi non sarà facile, ma nel 2024 l’obiettivo sarà nuovamente quello di giocarsela con i migliori.

Una novità nel box è rappresentata dall’arrivo di Fabio Di Giannantonio, che ha sostituito Marini ed è andato subito forte nel test a Sepang. A differenza di Bezzecchi, ha trovato un buon feeling con la Desmosedici GP23. Un’altra novità importante è la presenza di Pertamina Enduro come title sponsor della formazione italiana, un partner prestigioso e che garantisce ulteriore solidità.

MotoGP, quale futuro per VR46? Parla Pablo Nieto

Nella prima parte della stagione 2024 andrà presa anche una decisione fondamentale per il futuro. Infatti, il contratto con Ducati scade alla fine dell’anno e bisognerà vedere se ci sarà il rinnovo oppure se ci sarà un accordo con un altro costruttore. Com’è noto, Yamaha vorrebbe di nuovo una squadra satellite ed è interessata a una partnership, avendo già Valentino Rossi come brand ambassador. E anche KTM non ha nascosto l’intenzione di provare ad avere un terzo team in griglia.

Pablo Nieto, team manager Pertamina Enduro VR46 Racing, ha parlato al sito ufficiale della MotoGP chiarendo quella che l’intenzione per il 2025: “Abbiamo un contratto che scade a fine stagione, però abbiamo un’opzione per continuare altri due anni con Ducati. Siamo felici con loro, anche se è vero che altri costruttori si sono interessati a noi. Questo è positivo, significa che abbiamo fatto un buonissimo lavoro. Al momento, la nostra idea è cercare di continuare con Ducati“.

C’è la concreta possibilità che la squadra di Tavullia rimanga assieme a Ducati, avendo un’opzione di rinnovo biennale da poter esercitare. Uno scenario non troppo gradito a Dorna e FIM, che preferirebbero non avere nuovamente otto Desmosedici in pista, però il team VR46 deve fare ciò che ritiene più opportuno per il proprio futuro. La partnership con Borgo Panigale ha funzionato bene e non c’è motivo di cambiare, al momento.

Foto: VR46 Racing Team