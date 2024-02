MotorMi Racing rinnovato a metà per le sfide Motoestate e National Trophy

Il MotorMi Racing Team, “costola racing” dell’omonimo Motoclub, si rinnova a metà per la stagione 2024. Il nuovo arrivato infatti è il romagnolo Yuri Ferrara, che si metterà alla prova nella nuova SportBike del Motoestate in sella ad una Yamaha R7. Per quanto riguarda il National Trophy 600 invece non ci sono novità in MotorMi Racing Team. Fiducia rinnovata per il terzo anno consecutivo nel lombardo Nicolò Da Padova, ancora più carico dopo un anno segnato da un infortunio.

MotorMi con Yuri Ferrara nel Motoestate

“Siamo lieti di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il pilota riminese Yuri Ferrara. Farà parte della griglia SportBike nel Trofei Motoestate in sella alla nostra Yamaha R7. Una nuova sfida per team e pilota in un campionato che si preannuncia molto competitivo, il divertimento è garantito.” Così il MotorMi Racing Team ha ufficializzato la sfida nel MES in questa stagione 2024. Yuri Ferrara sarà la sua punta nella nuova categoria che sostituirà la già defunta Twins Cup, che era stata introdotta solamente nel 2023 (con Edoardo Boccellari che quindi ne rimarrà il primo e unico campione).

Il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

2° round: 19 maggio – Cremona Circuit, San Martino del Lago

3° round: 16 giugno – Autodromo Nazionale dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini, Magione

4° round: 28 luglio – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

5° round: 13 ottobre – Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina

National Trophy 600 con Nicolò De Padova

“Con grande entusiasmo siamo lieti di comunicare di prendere parte al National Trophy 600 con Nicolò De Padova in sella alla nostra amata MV Agusta F3 675.” Come detto, MotorMi Motoclub sarà impegnato anche in questa categoria con una nuova conferma per questo giovane e promettente pilota milanese, più precisamente di Bollate. “Un progetto iniziato nel 2022 con riscontri positivi, dalla vittoria a Cremona in Coppa Italia agli ottimi tempi del Mugello. Archiviata una stagione sfortunata, condizionata da un infortunio allo scafoide, siamo pronti per 2024!”

Il calendario 2024

1° round: 7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

2° round: 28 aprile – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

3° round: 19 maggio – Cremona Circuit

4° round: 4 agosto – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

5° round: 1 settembre – Autodromo del Mugello

6° round: 13 ottobre – Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina

Foto: MotorMi Motoclub