MotoGP, Tardozzi: “Jack Miller-Ducati, vicini ad una decisione”

Davide Tardozzi, team manager Ducati, conferma l'interesse del team factory per Jack Miller. La firma dell'inizio della stagione MotoGP 2020.

Jack Miller è sempre più vicino al team Ducati factory. Dopo le prime anticipazioni ufficiali da parte di Francesco Guidotti, arriva anche la conferma di Davide Tardozzi: “Stiamo discutendo internamente e con Jack, siamo molto vicini a una decisione“, ha detto a BT Sport. “Ma ancora niente di fatto“. Resta da trovare un accordo che quasi sicuramente verrà sancito, considerando che l’australiano difficilmente troverebbe una posizione migliore per la stagione MotoGP 2021. Non è ancora chiaro chi andrà ad affiancare: Andrea Dovizioso o Danilo Petrucci?

Tutto porterebbe a pensare ad una riconferma del vicecampione, anche se l’accordo con Dovi resta ancora lontano. E solitamente i tira e molla con il manager Simone Battistella, quando durano a lungo, finiscono con la corda che si spezza. Ne è un chiaro esempio la trattativa con Alvaro Bautista che l’anno scorso ha chiuso con Ducati per trasferirsi in Honda. In questo caso Danilo Petrucci avrebbe “vita salva” e potrebbe firmare un rinnovo annuale. Viceversa, il pilota ternano potrebbe optare per la Superbike qualora non arrivino offerte interessanti dalla MotoGP.

In Pramac Racing, al fianco di Pecco Bagnaia che rinnoverà prossimamente, dovrebbe approdare Jorge Martin, ex campione di Moto3 nel 2018. L’anno scorso il madrileno classe 1998 ha collezionato due podi nella sua prima stagione in Moto2. C’è già un accordo verbale con la squadra satellite Ducati. Da molti viene considerato un futuro campione, su di lui ci sono gli occhi di KTM e Honda. Ma i tempi stringono e al momento l’accesso in classe regina può avvenire solo attraverso i cancelli di Borgo Panigale. Un accordo arriverà prima dell’inizio del campionato a Jerez in programma a luglio.