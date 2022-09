MotoGP: Takaaki Nakagami corsa contro il tempo, ci sarà a Motegi?

Di sicuro non era così che Takaaki Nakagami voleva festeggiare il fresco rinnovo con LCR Honda. Ma l’incidente con Marc Marquez nel corso del primo giro del GP Aragon l’ha messo subito KO. È stato anche fortunato, visto che gli altri piloti MotoGP che se lo sono ritrovato davanti sono riusciti ad evitarlo! Ora però rischia di saltare il GP del Giappone, l’atteso ritorno del suo evento di casa per la prima volta dal 2019. La sua mano destra è conciata piuttosto male e la tappa a Motegi (tempo permettendo, vista la minaccia di un tifone) è solamente tra pochi giorni.

Nakagami, corsa contro il tempo

Attualmente il pilota di Lucio Cecchinello è considerato non idoneo. I controlli al Centro Medico hanno escluso fratture, ma il 4° ed il 5° dito della mano destra presentano lacerazioni profonde. Per questo Nakagami s’è messo subito in viaggio per Barcellona, bisogna capire se con queste lesioni sarà possibile disputare la tappa in Giappone. Come detto c’è davvero poco tempo, visto che si corre a Motegi il prossimo weekend… Ce la farà? Non dovremo attendere molto per sapere se LCR avrà uno o due piloti per il prossimo evento mondiale.

Foto: Twitter