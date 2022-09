Una novità ed una conferma nella squadra di Lucio Cecchinello. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Alex Rins, ecco che oggi si ufficializza il rinnovo per Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese quindi continuerà con i colori LCR Honda Idemitsu fino alla fine del 2023, sarà la sesta stagione assieme. Anche HRC sistema così tutti i suoi tasselli, ora manca solamente il secondo pilota GasGas Tech3.

“Dal 2020, Taka ha dimostrato di essere un pilota veloce” ha sottolineato Cecchinello. “Quest’anno è stato sempre in lotta per finire come miglior pilota Honda. Credo nel suo potenziale e, grazie ai sei anni di esperienza con la RC213V, sono certo che aiuterà la squadra e HRC a migliorare il nostro pacchetto ed a ridurre il distacco dai nostri avversari.”

Griglia MotoGP quasi completa

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – (Augusto Fernández?)

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: Miguel Oliveira – Raúl Fernández

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini