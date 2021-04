MotoGP: Suzuki-Dorna, c’è l’accordo fino alla stagione 2026

Suzuki continuerà in MotoGP fino al 2026. Ufficializzato il rinnovo dell'accordo con Dorna. Shinichi Sahara: "Abbiamo ancora fame di successi."

Come avvenuto già per tante squadre in precedenza, ora è il turno di Suzuki. La casa di Hamamatsu infatti rimarrà in MotoGP con il suo team dal 2022 al 2026, forte del nuovo accordo appena firmato. Una lunga storia nelle corse iniziata negli anni ’60, ma la cui storia in classe regina è ripresa solo nel 2015 dopo qualche anno di stop. Arrivano la scorsa stagione alla corona piloti con Joan Mir, più il titolo a squadre ed il terzo posto finale di Alex Rins. Una bella storia che continuerà ancora.

“Siamo fieri di continuare nel Campionato del Mondo MotoGP” ha dichiarato il Project Leader e Team Director Shinichi Sahara. “Condividiamo tutti la grande ambizione di misurarci nella migliore competizione motociclistica del mondo. Abbiamo cominciato questa nuova avventura nel 2015 ed in soli sei anni abbiamo conquistato il mondiale piloti ed il titolo a squadre. Ma abbiamo ancora fame di successi, da qui l’estensione del nostro accordo con Dorna.” Certo soddisfazione anche da parte del CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. “Una fabbrica con cui corriamo da anni ed il cui ritorno si è mostrato da subito un successo. Ci auguriamo di continuare a raggiungere traguardi importanti insieme a questo iconico brand.”