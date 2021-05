MotoGP, Stefan Bradl: “Stupido l’atteggiamento di Jorge Lorenzo”

Stefan Bradl non approva il comportamento di Jorge Lorenzo, che sui social si è fatto beffa di alcuni piloti MotoGP nelle settimane scorse.

Stefan Bradl ha partecipato all’ultimo round MotoGP a Jerez in veste di wild card. Dopo un lungo inverno di test il collaudatore tedesco continua ad apportare il suo contributo nell’evoluzione della RC213V. Conquistando allo stesso tempo un buon 12° piazzamento finale. All’indomani della gara si è soffermato a parlare ai microfoni di Motorsport-Total.com. Ma l’argomento all’ordine del giorno non era solo la prestazione in pista, ma un commento sull’ex collega di marca Jorge Lorenzo.

Da tempo l’ex pilota MotoGP è attivissimo sui social, sfoggia la sua vita immersa tra viaggi e lusso. E non perde occasione per punzecchiare qualche ex rivale, come capitato con Cal Crutchlow, Aleix Espargarò e Jack Miller durante i test pre-campionato in Qatar. Una querelle a distanza scatenata da una caduta del britannico in sella alla Yamaha M1, prontamente derisa da Jorge Lorenzo. Stefan Brad ha definito “stupido” l’atteggiamento del pentacampione. “Lorenzo si gode la vita sui social media e la vive. Vedo quello che fa e lo seguo su Instagram, penso che quello che fa sia divertente e interessante“.

Ma non approva i commenti poco rispettosi rivolti agli altri piloti della classe MotoGP. “È stupido fare una cosa del genere in pubblico. Non capisco Jorge Lorenzo. Non dovrebbe fare quelle cose“. L’argomento social è entrato nel vivo durante il week-end di Jerez e molti atleti si sono detti stufi di ricevere critiche dai fan. Tant’è che Maverick Vinales ha deciso di chiudere il suo account Twitter. Stefan Bradl è uno dei pochi protagonisti della MotoGP a gestire i suoi social in autonomia. Conta oltre 229.000 seguaci su Facebook e 124.000 su Instagram: “Gestisco io i miei social, ma so che molti piloti non lo fanno. Lasciarlo nelle mani dei professionisti è qualcosa che ha un senso. La vita nei social va gestita con sensibilità. O ti vedono come un re e galleggi su una nuvola o ti trascinano sotto il fango“.

Foto: Instagram @jorgelorenzo99