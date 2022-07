MotoGP Silverstone: preview, programma TV e tutte le classifiche

La pausa estiva del campionato MotoGP è agli sgoccioli, la carovana del paddock sta per volare in direzione Silverstone. Dal 5 al 7 agosto il Mondiale ritorna in pista sul circuito inglese dove lo scorso anno ha trionfato Fabio Quartararo, davanti ad Alex Rins e Aleix Espargarò, con l’Aprilia Racing che conquistava il suo primo podio in classe regina. Il campione francese della Yamaha guida la classifica con 172 punti e all’inseguimento c’è proprio il pilota di Granollers a 21 punti di distanza, mentre Pecco Bagnaia è 4° a 66 lunghezze.

Sfida a tre per il Mondiale

Prima della pausa estiva Fabio Quartararo ha rimediato il suo primo “zero” ad Assen per una doppia caduta e incassato un discusso Long Lap Penalty che dovrà scontare durante la gara. Una piccola occasione che Pecco Bagnaia e Ducati dovranno sfruttare al massimo se vogliono tenere accese le speranze iridate. Non sono ammessi più errori da parte del vicecampione piemontese dopo le quattro cadute nei primi undici Gran Premi di questa stagione MotoGP. Sarà una sfida sul filo del rasoio, dove l’ennesimo “zero” potrebbe far crollare definitivamente ogni sogno nel box di Borgo Panigale. La mina vagante è Aleix Espargarò, che con una vittoria e quattro podi ha scoperto di potersela magicamente giocare per il titolo mondiale. Sarà difficile mettere sotto pressione il campione della Yamaha, ma Aleix e Pecco dovranno crederci fino alla matematica certezza.

Le ultime di mercato

Il GP di Silverstone darà il via anche ad una serie di annunci di mercato. Repsol Honda dovrebbe comunicare l’ingaggio di Joan Mir, KTM di Pol Espargarò, Aprilia RNF di Miguel Oliveira. Ma potrebbe volerci ancora più tempo per i comunicati, così come in casa Ducati, che dovranno scegliere tra Jorge Martin ed Enea Bastianini per il team factory. La partenza di Jack Miller lascia una sella molto ambiziosa a disposizione, con il madrileno che sembra favorito e non solo per i risultati. Ma in Inghilterra e Austria il ‘Bestia’ dovrà dare una sterzata dopo aver collezionato una sola top-10 nelle ultime quattro tappe. Resta ancora da chiarire il destino di Raul Fernandez che sembra orientato verso Aprilia RNF, oltre a quello di Takaaki Nakagami che potrebbe lasciare il posto ad Ai Ogura.

Il Gran Premio in TV

Il programma MotoGP prevede la conferenza stampa del giovedì alle 18:00 (ora italiana). Le prove libere di venerdì 5 agosto prenderanno il via alle 10:55, le qualifiche del sabato alle 15:10, la gara domenicale alle 14:00. Il GP di Silverstone verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e on demand su NowTV, in differita su TV8. La pista britannica ha una lunghezza di 5,9 km che dovrà essere percorsa per 20 giri dai piloti della classe MotoGP. 8 le curve a sinistra, 10 le curve a destra, con un rettilineo principale di 770 metri. A detenere il record del circuito è Marc Marquez in 1’58″168 stabilito durante le qualifiche del 2019.

Le classifiche della MotoGP

Campionato Mondiale Piloti MotoGP dopo 11 Gran Premi su 20:

Quartararo 172 punti Aleix Espargaró 151 Zarco 114 Bagnaia 106 Bastianini 105 Brad Binder 93 Miller 91 Mir 77 Rins 75 Oliveira 71 Martin 70 Vinales 62 Marc Marquez 60 Bezzecchi 55 Marini 52 Nakagami 44 Pol Espargaró 40 Alex Marquez 27 Morbidelli 25 Di Giannantonio 18 Darryn Binder 10 Dovizioso 10 Gardner 9 Raul Fernandez 5

Campionato Costruttori

Ducati 246 punti Yamaha 172 Aprilia 155 KTM 121 Suzuki 101 Honda 85

Coppa del Mondo a squadre