MotoGP, Honda deve decidere. Puig: “Non possiamo aspettare a ottobre”

Agosto è alle porte e in casa Honda si avvicina il momento delle decisioni. La prima riguarda Joan Mir su cui ancora non c’è un annuncio ufficiale. Il campione maiorchino prenderà il posto di Pol Espargarò nella prossima stagione MotoGP, non sembrano esserci alternative per il pilota di Granollers che, dopo due podi in due anni, è in procinto di ritornare sulla KTM. La seconda concerne il ballottaggio tra Taka Nakagami e Ai Ogura per chi affiancherà Alex Rins in LCR Honda, una scelta su cui i vertici giapponesi hanno diritto di prelazione.

Taka fuori dalla MotoGP?

Takaaki Nakagami corre la sua quinta stagione in MotoGP sulla RC213V ma non mai ottenuto un podio. Missione fallita per il 30enne nipponico che in caso di mancato rinnovo dovrà rivedere la sua carriera. Si parla di un possibile impiego come collaudatore al fianco di Stefan Bradl e come terzo pilota, ma sono soltanto voci di paddock che attendono conferme o smentite. Entro agosto HRC dovrà prendere la sua decisione, ma c’è la sensazione che il giovane pilota Moto2, a un solo punto dai leader Vietti e Fernandez, venga preferito a Nakagami. Alberto Puig ha intenzione di dare una decisa inversione di rotta all’andamento della squadra: in assenza di Marc Marquez nessuno dei colleghi di marca è riuscito a comare il vuoto seppure in maniera imparziale. Da qui l’idea di rivoluzionare la line-up piloti in attesa che da Tokyo arrivino gli aggiornamenti richiesti per il prototipo 2022, principalmente a livello di telaio, e le novità in vista del 2023 (test di Misano a settembre).

Nakagami fuori dai progetti SBK

Dai vertici di Casa Honda non trapela nulla per adesso. Il team manager di HRC ha trascorso molti anni a scovare e coltivare giovani piloti emergenti, sa quanto possa essere rischioso puntare su un rookie. Ma anche di cosa possa essere capace: “Bisogna pensare bene a questi trasferimenti… Se Ai Ogura vince il Campionato del Mondo Moto2, significa qualcosa. Perché la Moto2 è una classe difficile. Come campione del mondo potresti avere una possibilità in MotoGP. Ma dobbiamo prendere una decisione in estate e non possiamo aspettare fino a ottobre“, ha chiarito Puig a Speedweek.com. Il 30enne Nakagami vanta l’affetto della Honda, ma non basta per meritare un’ulteriore riconferma e per lui non è previsto nessun passaggio in Superbike. Leon Camier, team manager HRC, vuole proseguire con Iker Lecuona, legato da contratto biennale, e con Xavi Vierge. “Personalmente, sono convinto che Nakagami non farebbe un lavoro migliore di Xavi, mai“.