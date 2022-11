MotoGP, sfida intestina in Ducati. Luca Marini: “Lotteremo con Pramac”

Otto Ducati in pista non compromettono certo lo spettacolo della MotoGP, come dimostra la diatriba in pusta tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini nella stagione 2022. I due condivideranno lo stesso box factory dal prossimo anno e il divertimento sarà assicurato, con i due connazionali chiamati all’assalto del titolo mondiale. Ma c’è anche un’altra lotta intestina, quella tra Pramac Racing e il Mooney VR46 Racing Team, con Luca Marini che va a caccia del suo primo podio in Top Class, obiettivo già raggiunto da Marco Bezzecchi ad Assen.

Luca Marini si congratula con Pecco…

Il team VR46 di Valentino Rossi, sotto la guida di Alessio Salucci, adotterà le Desmosedici GP22 con gli ultimi aggiornamenti. In pratica la stessa moto iridata con cui Pecco Bagnaia ha conquistato i punti necessari a Valencia per aggiudicarsi il campionato MotoGP. La GP23 invece sarà riservata al team ufficiale al duo piloti Pramac, Jorge Martin e Johann Zarco. Neppure il tempo di chiudere la stagione che Luca Marini si è detto pronto a lanciare la sfida ai colleghi di marca: “Ha fatto una stagione incredibile, hanno fatto bene a crederci anche in un momento in cui il Mondiale sembrava finito. Davvero bravi alla Ducati che ha fatto un ottimo lavoro di squadra e a Pecco che ha meritato questo titolo“.

… e lancia la sfida ai piloti factory

Difficile fare un confronto tra la GP22 e GP21, dal momento che il pilota di Tavullia non ha mai provato la versione precedente. Ma è un dato di fatto che lo scorso anno a Valencia sembrava tutto più facile, anche a Pecco Bagnaia. “L’anno scorso sembrava tutto più semplice… Il prossimo anno Jorge Martin avrà una moto ufficiale e io no, qualche differenza ci sarà, ma spero non eccessiva perché dobbiamo lottare contro Pramac per il titolo di miglior team indipendente“. Se nel corso della prossima stagione MotoGP arriveranno i risultati, Gigi Dall’Igna sicuramente premierà Luca Marini con aggiornamenti, così come è avvenuto con Enea Bastianini nel 2022. “Con questo pacchetto dovrò battere i piloti Ducati ufficiali. Non sarà facile, ma Enea ci è riuscito più volte“.

Foto: MotoGP.com