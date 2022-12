MotoGP, Sete Gibernau: “Il nemico di Marc Marquez è psicologico”

Marc Marquez prosegue la fase di riabilitazione a Madrid e si prende la scena mediatica in questa pausa invernale. Tra eventi televisivi e commerciali, il sei volte campione MotoGP è sempre sulla bocca di tutti, in attesa di riscoprire se e fino a che punto saprà essere competitivo in sella alla sua Honda RC-V nel prossimo campionato. La prossima uscita nel test di Sepang agli inizi di febbraio darà un primo assaggio del suo vero potenziale. Ma solo a cominciare dal GP di Portimao sapremo fino a dove potrà spingersi e se riuscirà a tenere il passo delle Ducati Desmosedici. Di certo la perseveranza dopo i tanti interventi chirurgici e problemi alla vista fa di lui un campione che merita la massima attenzione e ammirazione.

Marc Marquez ‘eroe umano’

Il 2022 è stato uno degli anni più difficili della sua carriera. La violenta caduta in Indonesia ha ridestato i problemi alla vista facendogli nascere qualche dubbio sul proseguimento di carriera. Al suo fianco il fratello Alex Marquez con cui ha condiviso ogni momento della vita privata. “Fino a quando non ha subito gli infortuni lo abbiamo visto ribaltare situazioni al limite… Questo periodo complicato lo renderà ancora più forte“. Una volta oltrepassato il guado dei problemi fisici, Marc Marquez dovrà superare i limiti della sua moto se vuole lottare per il settimo titolo MotoGP.

Il pessimo feeling con l’avantreno riscontrato nell’ultimo anno causa ancora troppe cadute che potrebbero mettere a rischio la sua salute. “Il Super Marc non esiste, è anche umano. I suoi grandi salvataggi, il fatto che cada e, due minuti dopo, sia ai box non è normale. Arriva un momento in cui spingi forte e non hai la fortuna dalla tua parte… Ma è un pilota eccezionale che fa cose meravigliose“.

Il favorito per il titolo MotoGP ’23

Nonostante i tanti dubbi e difficoltà, il campione di Cervera viene indicato da molti come il favorito per il 2023. L’ex fuoriclasse Manuel Gibernau è certo che Marc Marquez sia “il miglior pilota della storia. Se devo indicare un nome come favorito per il prossimo campionato, continuerò a dire Marquez. Dal mio punto di vista, è un eroe, il miglior pilota della storia“, ha ammesso a ‘La Gazzetta dello Sport’. Più che con gli avversari in carne ed ossa dovrà affrontare una barriera psicologica. “Sono curioso di vedere come affronterà il nuovo nemico, quello psicologico. Dovrà fare i conti con pensieri che lo faranno agire in modo diverso dal solito. Penso che abbia ancora qualche stagione ad alto livello davanti a sé“. Ma anche Sete Gibernau sa che senza un decisivo step tecnico da parte della HRC, sarà complicato anche per una stella come Marc. “Se non risolvono sarà difficile vincere anche per lui“.

Foto: MotoGP.com