Prime prove di scintille italiane tra Ducati e Aprilia in questo sabato di MotoGP al Red Bull Ring. Maverick Vinales centra la top-10 e l’accesso diretto al Q2, mentre Aleix Espargarò manca per un soffio la top-10 e si rende autore di un “quasi-contatto” con Johann Zarco che stava uscendo dalla pit-lane. Ducati sembra avere una marcia in più su questo layout e può avvicinarsi alle prime due posizioni in classifica di Quartararo ed Espargarò.

Aleix Espargarò fuori dalla top-10

Il campionato MotoGP continua a navigare in acque incerte e imprevedibili, stavolta la RS-GP di Aleix Espargarò rischia di partire dalle retrovie qualora non dovesse centrare il Q1. “Facciamo fatica a fermarci, questa è una pista “stop and go”, bisogna fermarsi forte e ripartire quasi da fermo in alcuni punti – spiega Paolo Bonora, Race Manager Aprilia -. Sulla chicane dobbiamo ancora migliorare con Aleix Espargarò, gli fa male il tallone e non riesce ad impostare i piedi sulle pedane e fare le linee come vorrebbe. Meglio Vinales, perché ha approcciato la chicane in modo più fluido, dobbiamo solo limare sul passo gara nella FP4“.

Scintille Espargarò-Zarco nelle FP3

Al centro dei riflettori nel sabato di Zeltweg finisce la contesa tra Aleix Espargarò e Johann Zarco che, al termine della terza sessione di prove libere MotoGP, hanno qualcosa da dirsi. Il francese del team Pramac Racing, mentre stava entrando in pista, ha visto arrivare il rivale sulla RS-GP22 che lo ha sfiorato pericolosamente. Il team manager Davide Tardozzi prova a gettare acqua sul fuoco, ricordando che il pilota di Cannes già è stato nell’occhio del ciclone due anni fa, dopo l’incidente con Franco Morbidelli. “Credo sia un’incomprensione, era sulla linea bianca e non poteva andare da nessun’altra parte. Quando Aleix lo ha passato era sulla riga bianca. Dove doveva andare? Non creiamo un altro dramma perché Johann è sempre in mezzo a queste cose“.

Ducati punta al podio-tris

Il manager della Ducati ricorda un episodio molto simile avvenuto prima della pausa estiva in terra olandese. “La stessa cosa che ha fatto Vinales con Miller ad Assen, quando Miller era sulla riga bianca, arrivava a 300 km/h, lo ha visto e gli è passato di fianco. Poteva passargli anche ad un metro di distanza… Poi mi sembra che Espargarò – ha aggiunto Davide Tardozzi – si sia alzato un po’ sulla sella e abbia spostato il sedere verso Zarco per sfiorarlo“. Una provocazione o un modo per mettere pressione sul francese della Ducati, che qui sta dimostrando di avere un ottimo passo anche per puntare alla sua prima vittoria in MotoGP. Regna fiducia nel box Ducati in vista della gara di domani. “Fabio sarà della partita per vincere la gara, fortunatamente ci sono molte Ducati davanti e questo mi tranquillizza. Dobbiamo solo sistemare qualcosa con Pecco, ma sono assolutamente fiducioso“.