MotoGP Austria, Prove 3: Zarco contiene Quartararo, Espargaro in Q1

Fabio Quartararo all’attacco, Johann Zarco però lo frena. Si chiude così il terzo turno di prove libere MotoGP. I due ragazzi francesi comandano la classifica, ma davanti c’è l’alfiere Ducati Pramac: un nuovo record assoluto per confermare il dominio rosso visto da ieri. In maniera meno evidente però in queste FP3, il campione Yamaha infatti continua a non mollare ed è secondo, seguito da altre quattro Desmosedici. Passano in Q2 anche Brad Binder, entrambe le Suzuki e Maverick Vinales. Primo degli esclusi invece Aleix Espargaro, scivolano fuori anche le rosse targate VR46. Ecco com’è andata.

LIVE MotoGP Prove 3

10:45 – La conferma arriva anche dalla classifica combinata.

10:43 – La classifica del turno ci mostra il guizzo finale di Johann Zarco, che con un super giro finale (nuovo record assoluto!) piazza la sua Desmosedici davanti alla M1 di Fabio Quartararo. Seguono quattro Ducati, Aleix Espargaro rimane fuori dalla top ten.

10:32 – È di nuovo battaglia tra le Ducati ed il campione in carica. Si alternano le rosse al comando, finché Quartararo non le mette tutte in riga.

10:27 – I problemi continuano per Aleix Espargaro: a referto una caduta alla chicane, esattamente come Savadori.

10:25 – Rimangono le sette Ducati in top ten, così come Quartararo. Le due Aprilia invece sono provvisoriamente escluse, idem Binder, mentre è rientrato Oliveira.

10:18 – Guizzo di Joan Mir, che non solo rientra in top ten ma si porta al comando.

10:16 – Quasi metà turno, solo Oliveira, Gardner e Fernandez hanno limato il proprio tempo rispetto al venerdì di libere.

10:11 – A terra anche Remy Gardner, caduto alla curva 9.

10:05 – Scivolata per il tester/wild card Lorenzo Savadori alla nuova chicane, pilota OK.

10:00 – Inizio in tandem per il duo Monster Yamaha, con Morbidelli che segue Quartararo. Per l’italiano sembra esserci qualche spiraglio positivo, timidi segnali da confermare anche oggi e domani.

9:56 – Neanche il tempo di uscire, ecco una prima scivolata: Luca Marini è a terra alla curva 3.

9:55 – Semaforo verde, si parte!

9:50 – Cielo nuvoloso, temperature tra i 18 ed i 22° C. Inizia così il secondo giorno per la MotoGP, tocca al turno di libere più importante.

9:45 – La novità della gara sprint, ancora da ufficializzare (ci sarà una conferenza stampa straordinaria alle 11:45), sta già dividendo il paddock MotoGP. Quartararo e Martin si sono detti contrari, mentre Miller, Vinales e Bastianini non la vedono come una novità negativa. C’è chi invece vuole capire prima di commentare, come Bagnaia o Espargaro.

9:40 – Chi invece sta incontrando parecchie difficoltà con la nuova chicane è Aleix Espargaro, solo 11°. “Non mi piace per niente, non la capisco” ha ammesso alla fine del day-1.

9:35 – Fabio Quartararo però è sempre lì con la sua Yamaha. Quarto tempo alla fine del primo giorno e con parziali molto interessanti. La novità, ovvero la chicane nel primo settore, non sembra creargli problemi, tutt’altro!

9:30 – Johann Zarco ha messo il turbo nel venerdì austriaco. È lui il migliore nelle FP2, seguito da Jack Miller e da Jorge Martin.

Premessa

L’armata Ducati e Fabio Quartararo. Si può riassumere così la prima giornata di prove libere al Red Bull Ring, visto che proprio loro occupano otto delle 10 posizioni utili per la Q2. Sette Rosse divise dal campione MotoGP in carica, con l’Aprilia di Aleix Espargaro invece a sorpresa fuori dalla top ten. Valori confermati questa mattina, o ci saranno stravolgimenti? Vediamo cosa succede nel terzo turno di prove libere con il nostro racconto live.

Foto: motogp.com