MotoGP, Sam Lowes: “In Aprilia ci sono solo degli idioti”

Sam Lowes ripercorre la sua esperienza in MotoGP con Aprilia terminata dopo una sola stagione. E lancia dure accuse agli uomini della casa di Noale.

Sam Lowes non ha trovato la gloria in MotoGP e ha dimostrato di poter ambire al titolo Moto2. Per il britannico la classe regina è stata un’avventura di un solo anno, in sella all’Aprilia, nel 2017. Mai nella top-10, solo cinque punti in classifica, con una moto che ancora arrancava nei bassifondi della griglia. Non ha avuto una seconda opportunità, ha lasciato il posto a Scott Redding, anche lui destinato a lasciare la casa di Noale dopo una sola stagione.

Nell’ultimo campionato in Moto2 Sam Lowes ha lottato per il titolo mondiale fino all’ultimo, chiudendo terzo in classifica con la Kalex del team Marc VDS Racing. Resta un po’ di rabbia per aver dovuto lasciare la MotoGP anzitempo. E a distanza di tre anni analizza il difficile momento che continua ad attraversare il team veneto. “Se un altro pilota fosse salito sull’Aprilia e fosse andata bene, allora penserei in modo diverso. Ma alla fine è ancora uno scherzo“, dice in un’intervista a The-Race.com. Ancora non si conosce il nome di chi affiancherà Aleix Espargarò nel 2021, una condizione che a detta di Lowes non è giustificabile. “Come puoi raggiungere il livello più alto nelle corse, essere una squadra ufficiale e fare qualcosa del genere? È un bene per me, perché mi mostra che alcune cose stanno ancora accadendo“.

Sam dalla parte di Redding e Smith

D’altronde Sam Lowes è confortato dal fatto di non essere l’unico pilota ad aver fallito con Aprilia. “Subito dopo di me, anche Scott [Redding] ha sofferto, poi è andato al BSB e ha vinto gare e titolo. Poi è andato nel Mondiale Superbike e continua a vincere gare. Ora si parla di un suo possibile ritorno in MotoGP. Praticamente ha deriso Aprilia, ha lanciato la sua tuta al pubblico dopo aver terminato l’ultima [a Valencia 2018]. Ma è così che ti fanno sentire e ora è di nuovo davanti, perché è un fottuto grande pilota“.

A detta del 30enne britannico il problema principale è la mancanza di rispetto verso i piloti da parte di certi addetti ai lavori. “Ci sono solo degli idioti lì dentro, tutto qui. Persone idiote che semplicemente si coprono il culo e non capiscono come funziona. Non rispettano gli altri, nelle corse tutto si basa sul rispetto e a loro manca“. Secondo il suo punto di vista la seconda sella ancora libera spetterebbe al suo connazionale Bradley Smith. “È ovvio che Bradley dovrebbe tenere quel posto se hai solo quei due piloti. È un gioco da ragazzi. Ma deve esserci qualcos’altro in ballo. Altrimenti, perché pubblicizzarlo in quel modo? Sembra stupido – ha concluso Sam Lowes -. È davvero strano e mi dispiace per loro“.