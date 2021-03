MotoGP, Ruben Xaus rassicura: “Bastianini un falso positivo”

Ruben Xaus rassicura su Enea Bastianini. Il rookie MotoGP è arrivato ieri a Losail ed è regolarmente in azione per lo shakedown.

Un ‘semplice’ falso allarme. Questo si è rivelato il tampone inconcludente di Enea Bastianini, costretto quindi a partire in ritardo per il Qatar per ulteriori controlli. Il neo pilota Esponsorama Racing però, risultato sempre negativo in seguito, è riuscito a raggiungere Losail ed è regolarmente in pista per lo shakedown. Nessun ulteriore contrattempo quindi per il primo contatto con la sua MotoGP, un sospiro di sollievo anche per Ducati ed il suo team.

“Enea è arrivato ieri notte, è stato un falso positivo” ha sottolineato Ruben Xaus ai microfoni di motogp.com. “In seguito ha fatto altri controlli e per due volte è risultato negativo.” Ma non sarebbe stato un grande problema se non fosse riuscito a scendere in pista regolarmente. “Abbiamo ancora varie giornate di test da disputare, non complica la situazione” ha dichiarato il boss Esponsorama Ducati, apparso molto tranquillo riguardo i suoi piloti.

Sarà una bella sfida sia per loro che per il team, trattandosi infatti di campione e vice-campione Moto2 all’esordio in classe regina. Dopo svariate prove con la Panigale V4 S, ecco l’esordio vero e proprio con la Desmosedici con cui disputeranno la loro prima stagione MotoGP. Entrambi oggi sono entrati in azione nel pomeriggio anche per via delle condizioni della pista. A circa metà giornata Bastianini ha messo a referto 12 giri, nove per Marini. La classifica provvisoria.

