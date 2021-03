MotoGP Shakedown Qatar: La classifica di giornata, Bradl al comando

Si chiude lo shakedown per rookie, tester e piloti Aprilia, non in condizioni ottimali. Ecco la classifica dei tempi di giornata, da domani i test MotoGP ufficiali.

Non le condizioni perfette per rookie, collaudatori e piloti Aprilia per dare il via ai test MotoGP in Qatar. Il forte vento ha giocato un ruolo importante in questo shakedown, portando anche parecchia sabbia sulla superficie del tracciato qatariota. In ogni caso i piloti hanno sfruttato la giornata nel miglior modo possibile, chiudendo anche con qualche prova di partenza dopo la bandiera a scacchi. Da domani scattano i test ufficiali, ma intanto vediamo com’è andato questo primo giorno di attività a Losail.

Qualche novità aerodinamica sulla Ducati di Michele Pirro, primo contatto invece per gli esordienti Jorge Martín, Enea Bastianini (risolto il problema tamponi) e Luca Marini. Per lo spagnolo da registrare anche un highside, per fortuna senza importanti conseguenze. Tre moto per i tre collaudatori Yamaha Crutchlow, Nakasuga e Nozane, ognuno alla guida di tutt’e tre le M1 nel corso della giornata. Ricordiamo, la casa dei tre diapason sta disputando i primi test del 2021, a differenza delle altre strutture.

Per Aprilia in classifica c’è il solo Lorenzo Savadori, mentre Aleix Espargaró è rimasto fermo al box. Per il rookie italiano un buon numero di chilometri a referto, necessari per prepararsi al meglio per la sua prima stagione MotoGP. Due tester al lavoro per il team del campione del mondo, ovvero Sylvain Guintoli e Takuya Tsuda, il solo Dani Pedrosa per la truppa KTM, da domani al completo in pista. Per Honda attivissimo Stefan Bradl, con 60 giri a referto ed il miglior crono di giornata.

La classifica di giornata

Foto: @HRC_MotoGP