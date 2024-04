MotoGP, rivoluzione Yamaha: Jarvis si ritira, c’è già il successore

Dopo 26 anni alla guida della Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis decide di ritirarsi. L’attuale Direttore Generale del reparto corse della fabbrica di Iwata ha annunciato ufficialmente l’addio al paddock della MotoGP al termine di questa stagione. Quindi sarà il GP di Valencia il momento dei saluti finali, per dare spazio al nuovo progetto Yamaha che ha convinto Fabio Quartararo a restare,

Otto titoli in MotoGP

Lin Jarvis, 66 anni, ha preso la guida della Yamaha Racing nel 1999, dopo aver lavorato per sei anni nell’area Marketing e Comunicazione della divisione europea della Yamaha. Da allora, il britannico si è dedicato anima e corpo ad orchestrare l’intero programma agonistico della fabbrica di diapason in tutti i suoi aspetti, dalla MotoGP al Motocross, passando per altre discipline come il WorldSBK o il Rallying. Nel suo palmares, il manager britannico (residente in Piemonte) può vantare di aver conquistato un totale di otto titoli mondiali in MotoGP, la metà dei quali con Valentino Rossi (2004, 2005, 2008 e 2009), tre con Jorge Lorenzo (2010, 2012 e 2015) e l’ultimo con Fabio Quartatrro nel 2021.

Nella sua lunga e onorata carriera, Jarvis ha dovuto fare i conti con diverse crisi interne. Per esempio quando Valentino Rossi chiese di tornare in Yamaha dopo il biennio disastroso con la Ducati, o lo scisma avvenuto nel 2015, quando il Dottore entrò in bagarre con Marc Marquez in Malesia nel pieno della disputa per il titolo con Jorge Lorenzo, che alla fine ha finito per indossare una corona che è stata festeggiata con poco entusiasmo all’interno del box Yamaha.

Gli ultimi colpi di Jarvis e il successore

Jarvis lascerà il suo incarico dopo aver messo alcuni tasselli al loro posto, come il rinnovo di contratto con Quartararo. E l’ingaggio di Max Bartolini, ex direttore tecnico Ducati, intorno al quale graviterà il nuovo progetto Yamaha. Infine proverà a dare un team satellite alla Casa giapponese, con Pramac Racing e VR46 che restano i principali candidati, trattative che dovrebbero concludersi entro il mese di giugno.

“Ho già 66 anni, a fine 2024 chiudo. Sono un po’ stanco di viaggiare“, ha dichiarato Lin Jarvis durante il weekend di Austin. Yamaha “ha già individuato il candidato” che eventualmente assumerà il suo ruolo all’interno della Casa nel 2025, una persona “del gruppo Yamaha” di cui non ha voluto rivelare il nome. Tutti gli indizi portano a Paolo Pavesio, attuale Direttore Marketing e Motorsport di Yamaha Motor Europe, un marchio per il quale lavora dal 2003.

Foto: MotoGP.com