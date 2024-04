MotoGP, Bagnaia insegue Martin: “Sarà un sabato diverso”

Pecco Bagnaia arriva al Gran Premio del Texas con l’obiettivo primario di dimenticare quanto accaduto nella gara di Portimao. Uno zero da archiviare, cancellare dalla memoria, per non ripeterlo. Il campione in carica della MotoGP dovrà fare i conti con Jorge Martin, ad armi pari, sempre più intenzionato a prendersi il trono della classe regina sfumato all’ultimo nella stagione 2023.

Bagnaia 4° nel day-1

Il COTA è una pista che piace al campione della Ducati: l’anno scorso vinse la Sprint e guidò parte della gara lunga fino alla caduta, consegnando la vittoria ad Alex Rins con la Honda di Lucio Cecchinello. Pecco Bagnaia spera di non commettere nuovamente lo stesso errore. Nella prima giornata in terra americana ha rischiato di non centrare la Q2, ma nel suo penultimo giro ha piazzato il quarto miglior crono. “Mi sento bene sinceramente. Penso che sia il miglior venerdì finora, anche rispetto all’anno scorso, quindi sono soddisfatto“, ha detto il pilota di Chivasso.

In testa alla classifica dei tempi però c’è il diretto avversario Jorge Martin, subito esplosivo con la Desmosedici GP24 e reduce dalla vittoria in Portogallo. Bagnaia non si scompone e pensa alla sua prestazione in vista delle qualifiche e della Sprint del sabato. “Le mie sensazioni erano davvero buone e siamo riusciti a fare una buona sessione. Abbiamo adottato una strategia diversa dagli altri, con più giri sulla media posteriore. Ha funzionato e sono felice, ma abbiamo anche visto che la soft aveva un buon potenziale, quindi domani faremo più giri con la soft per decidere la gomma da gara“.

Sfida al vertice

Davanti a lui non c’è solo il madrileno del team Pramac, ma anche l’Aprilia di Maverick Vinales in forte crescita, e Marc Marquez, che diventa sempre più padrone della Desmosedici. Sul giro secco sarà difficile recuperare il gap, salvo cambiamenti tecnici da un giorno all’altro. “Sicuramente Jorge ha fatto un ottimo tempo sul giro, come Maverick, ma vediamo. Domani sarà diverso… Sono contento del mio attack, anche se non ho fatto nulla di speciale, c’è ancora un po’ di margine. Nella situazione in cui ho finito il turno era giusto non prendersi troppi rischi“.

In questi giorni s’infittiscono le speculazioni sul mercato piloti della MotoGP, ma Pecco Bagnaia preferisce restarne fuori. “Chi mi piacerebbe avere come compagno di squadra? Vado per la mia strada, non mi interessa. Saranno gli altri a decidere, in ogni caso direi quello che merita di più questa sella“.

“90 minuti in Paradiso, la diretta del calcio quando ancora non c’era” best seller su Amazon

Foto Ducati Corse