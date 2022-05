MotoGP, Rins furibondo con Nakagami: “Guida più sporco di tutti”

Per Alex Rins è il terzo zero consecutivo nel campionato MotoGP, nel post gara del Mugello la tensione sale. E’ evidente che anche la mancanza di un contratto per il prossimo anno gioca un suo ruolo, ma il pilota spagnolo della Suzuki non ha certo tutti i torti. Dopo otto giri l’alfiere catalano è finito sull’asfalto in seguito ad un contatto con Takaaki Nakagami: la Casa di Hamamatsu ha presentato formale richiesta di chiarimenti alla Direzione Gara per indagare sull’accaduto e punire il pilota giapponese della Honda. Ma nulla da fare: per Freddie Spencer e il suo pannello si tratta di un normale incidente di gara.

Rins contro Nakagami

Alex Rins ha sfogato tutta la sua rabbia ai microfoni di DAZN: “Nakagami non può fare quello che fa, è un pilota super aggressivo, penso che sia quello che guida più sporco di tutti sulla griglia. Nel giro prima della caduta ho portato la moto davanti tra la curva 10 e la 11. Normalmente chi mette la moto davanti ha la posizione, come ha fatto Zarco con Bezzecchi, che lo ha sorpassato e si è preso la posizione“. Il pilota Suzuki, scattato dalla 21esima posizione, aveva rimontato diverse posizioni ed era in lotta con Nakagami per il 12° posto. Il contatto ha messo fine al suo week-end di MotoGP dopo otto giri. “Ha tenuto il gas e quando siamo andati dritti mi ha toccato e lanciato. Penso sia stata una mossa molto pericolosa, fortuna che non è venuto nessuno dietro, altrimenti non so cosa sarebbe successo“.

La critica ai commissari MotoGP

La rabbia di Alex Rins non è rivolta solo verso Nakagami. Anche il team Suzuki non capisce la posizione degli steward di non sanzionare Taka: “Sinceramente non capisco come per gli ‘steward’ non sia da sanzionare. La risposta che mi hanno dato è che non ero davanti, quindi non c’è penalità. Sono andato a parlare con Freddie Spencer, che è un ex pilota, ma sembra che non sorpassi da molti anni… non vedo il senso di quello che ha deciso“. Quando Livio Suppo è ritornato al box dopo la gara MotoGP riportando la decisione dei commissari, il pilota spagnolo avrebbe voluto recarsi di persona in Direzione Gara: “Volevo andare a parlare con Freddie. Gli avrei detto ‘da ex pilota sei e hai fatto tanti sorpassi così, lo sai che chi sorpassa ha la posizione’. Pessimo da parte sua, non capisco la decisione“.