-19 giri: Bagnaia supera Diggia e ora prova a superare il collega Marini. I primi quattro raccolti in nove decimi. Cade Pol Espargarò alla curva 2 mentre era in 16esima posizione

-20 giri: Quartararo supera Marini e si mette all’inseguimento di Bezzecchi. Il rettilineo di 1141 metri del Mugello non mette a disagio il francese della Yamaha che riesce a sfruttare l’agilità della M1 nei cambi di direzione.

–21 giri: Bastianini riconquista la decima piazza. Bezzecchi e Marini provano a prendere il largo e vantano sei decimi su Quartararo. 5° Bagnaia che mette nel mirino Di Giannantonio.

–22 giri: La top-10: Bezzecchi, Marini, Quartararo, Diggia, Aleix Espargaro, Zarco, Bagnaia, Binder, Marquez, Nakagami.

-23 giri: Marini supera Diggia dopo poche curve, 3° Bezzecchi seguito da Aleix Espargarò. 5° Quartararo, Bagnaia perde posizioni ed è 8°.

Il pre-gara di MotoGP

13:59 – Inizia il giro di ricognizione, saranno 23 i giri da completare prima della bandiera a scacchi.

13:55 – Dal prossimo anno Yamaha avrà solo due moto in griglia: leggi QUI l’articolo.

13:52 – Risuona l’Inno di Mameli in griglia: la speranza è di poterlo risentire anche alla premiazione del podio…

13:50 – Pol Espargarò nella giornata di ieri ha lasciato intendere che dal prossimo anno non sarà più un pilota Honda. Il catalano non ha provato nessuna delle novità portate dagli ingegneri Honda.

13:48 – Yamaha ha testato diverse configurazioni aerodinamiche, ma Fabio Quartararo non sembra troppo entusiasta: “Non potevamo aspettarci niente di importante. Non direi che è la stessa aerodinamica dell’anno scorso, ma non mi aspettavo niente di eccezionale“.

13:45 – Pecco Bagnaia resta il grande favorito per questa gara MotoGP. 5° al termine della Q2: “Sono convinto che il mio ritmo possa aiutarmi ad andare avanti. I piloti a cui devo stare più attento in termini di Mondiale sono dietro di me. L’inizio sarà molto importante. Spero di arrivare in vantaggio il più velocemente possibile e di usare il mio ritmo per aprire un gap“.

13:41 – Terza fila per Aleix Espargarò, piuttosto arrabbiato dopo le qualifiche: “Le qualifiche avrebbero dovuto essere sospese per motivi di sicurezza“, ha sottolineato il pilota Aprilia. “Non abbiamo gomme intermedie, è stato particolarmente spaventoso per i primi cinque minuti della Q2“.

13:37 – Stefan Bradl conferma a ‘Servus TV’ che in Catalunya sarà lui a prendere il posto di Marc Marquez. “Ha preso la sua decisione dopo un lungo tira e molla. È successo molto rapidamente questo fine settimana. Venerdì pomeriggio ha ricevuto la telefonata che si sarebbe sottoposto a un’altra operazione alla parte superiore del braccio in America“.

13:35 – Jorge Martin particolarmente contrariato per la penalizzazione che gli è costata tre posizioni in griglia. “Nell’ultimo run sono stato bloccato da un altro pilota nelle FP3, motivo per cui sono finito nella ghiaia. Stavo quindi facendo un po’ di pulizia delle gomme quando è arrivato un altro pilota. Ho cercato di fare spazio. Non credo di aver ostacolato così tanto la strada. Ma ho ricevuto una sanzione… Lo accetto e guardo avanti“.

La prima fila MotoGP al Mugello

Il campionato del mondo di MotoGP 2022 volge all’ottavo round stagionale e nel sabato di Qualifiche al Mugello non sono mancate le emozioni. Cinque le Ducati nelle prime cinque finestre in griglia di partenza, prima fila tutta italiana, con Fabio Di Giannantonio in pole position con la Desmosedici GP21 del team Gresini Racing. Il rookie romano ha agguantato il best lap nella giornata di sabato, approfittando delle circostanze meteo e delle scie, ma per la vittoria non è certamente il favorito. Al suo fianco un altro rookie, Marco Bezzecchi, e il compagno di squadra VR46 Luca Marini. Per il trio italiano l’assalto al podio sarà difficile, ma non impossibile.

Bagnaia in seconda fila

Pecco Bagnaia non può farsi scappare questa buona occasione. Scatterà dalla quinta piazza, preceduto dal collega di marca Johann Zarco e seguito dal diretto rivale nella corsa al titolo MotoGP, Fabio Quartararo. Riflettori puntati anche sull’Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò, in settima posizione, davanti a Taka Nakagami e al fratello minore Pol. 10° Enea Bastianini che punta su una buona partenza per puntare al podio: il pilota romagnolo ha rimediato una doppia caduta nella giornata di sabato che, insieme alle incerte condizioni meteo, ha rallentato la ricerca di un buon setting con la sua Ducati. Chiudono la quarta fila Marc Marquez e Jack Miller, grazie alla retrocessione di tre posizioni di Jorge Martin (da 11° a 14°).

Le retrovie in griglia

La miglior KTM in griglia è quella di Miguel Oliveira in 15esima posizione, soltanto 24° Maverick Vinales con Aprilia. Week-end in salita anche per le Suzuki, con Joan Mir e Alex Rins rispettivamente in 17esima e 21esima piazza. Ancora problemi per le Yamaha di Franco Morbidelli, 23°, e di Andrea Dovizioso, che stavolta recita il ruolo di fanalino di coda. Partenza alle ore 14:00 con il meteo che potrebbe fare ancora una volta la sua parte.

Foto di Valter Magatti