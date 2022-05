Moto2 Mugello: Storico trionfo di Pedro Acosta, Vietti che sfortuna

Il campione Moto3 in carica ruggisce anche in Moto2, Pedro Acosta si prende un nettissimo e storico trionfo. Lo spagnolo, 18 anni compiuti appena 4 giorni fa, diventa il più giovane di sempre a vincere una corsa in classe intermedia! Superando nettamente sia il record 250cc di Dani Pedrosa (18 anni e 202 giorni, Sudafrica 2004) che quello Moto2 di Marc Márquez (18 anni e 57 giorni, Francia 2011). La battaglia dietro di lui si conclude con Joe Roberts secondo e Ai Ogura sul terzo gradino del podio. Sfortunato Celestino Vietti, fermato da un guaio meccanico… Ora l’alfiere Honda Team Asia raggiunge il pilota VR46 in vetta, sono 108 punti per entrambi in classifica iridata. Rivediamo com’è andata al Mugello.

Forfait e omaggi

Assente Gabriel Rodrigo, dolorante alla spalla destra e quindi costretto a saltare la corsa all’Autodromo del Mugello. Da Filip Salac arriva un pensiero per Jason Dupasquier. “Oggi corro per te” ha scritto il pilota ceco sul suo profilo social. È una giornata difficile invece per Keminth Kubo, il suo papà infatti è venuto a mancare proprio oggi… “Farò del mio meglio, ti voglio bene” è il messaggio del rookie giappo-thailandese sui suoi social. Il suo ricordo.

La gara

Ottimo scatto di Canet, ma alla San Donato è Acosta ad avere la meglio. Non una buona partenza invece per Vietti, che finisce ai margini della top ten, scende in 8^ piazza la wild card Pasini, mentre Arbolino si porta in P4. Guardando davanti, qualche giro dopo Acosta rischia parecchio alla Arrabbiata 2, permettendo a Canet di prendere il comando della gara. Fine della corsa a 17 giri dalla fine per Somkiat Chantra, scivolato alla Scarperia, mentre il suo compagno di box Ogura sta risalendo. A referto il 4° zero consecutivo per Marcos Ramírez, caduto alla Bucine, stesso punto in cui poco dopo finirà anche la corsa di Lorenzo Dalla Porta. Ma l’incredibile colpo di scena arriva a 8 giri dalla fine, Aron Canet cade alla Bucine ed è costretto al ritiro! Pedro Acosta rimane da solo al comando e con due secondi di margine sugli inseguitori, si avvicina una storica vittoria…

È battaglia a cinque invece per le restanti posizioni del podio, almeno finché il gruppetto di inseguitori non si sgrana, mentre Fermín Aldeguer riceve una Long Lap Penalty per limiti di pista. Scintille in Marc VDS, con i due piloti in aperta battaglia per il 5° posto: un contatto tra Arbolino e Lowes spedisce il britannico nella ghiaia della Luco e porta una sanzione all’italiano. Arriva in seguito un brutto zero per Celestino Vietti: l’italiano rallenta di colpo, è KO meccanico a due giri dalla fine quand’era 3°! Ai Ogura che lo seguiva si prende così il podio dietro allo storico vincitore Pedro Acosta, il più giovane di sempre della categoria, ed a Joe Roberts 2°.

La classifica

La classifica Moto2 iridata

Foto: Valter Magatti