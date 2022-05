Ducati riprende il filo sull’autodromo toscano dopo la ‘parentesi’ 2021 con Quartararo. Ci pensa Pecco Bagnaia, quest’anno è lui il re del Mugello! Una vittoria che serviva davvero dopo l’errore a Le Mans, super successo tricolore sulla pista di casa. Il campione MotoGP e leader iridato Fabio Quartararo è gran secondo con una “lenta” M1, segue un giro d’onore emozionante con la bandiera in ricordo di Jason Dupasquier. Dietro di lui riecco Aleix Espargaró, che porta ad Aprilia un altro bel podio, questo ancora più speciale visto che si tratta del round di casa per il costruttore di Noale. Da sottolineare Johann Zarco miglior indipendente ed un super Marco Bezzecchi, 5° nonché ampiamente miglior rookie nel GP d’Italia! La cronaca della prima tappa tricolore del 2022.

Le gomme

La gara

Super scatto delle tre Ducati davanti, subito in lotta tra loro, ma non sono da meno anche Quartararo ed Aleix Espargaró. La migliore partenza però è nettamente quella di Brad Binder, nove posizioni guadagnate e 7^ piazza già alla San Donato, Zarco e Bagnaia invece perdono rispettivamente due e tre posizioni al via. Pochi giri è c’è Bezzecchi davanti, seguono a breve distanza Quartararo, Marini, Bagnaia in rimonta e tutti gli altri. Finisce prematuramente la corsa di Pol Espargaró, scivolato alla Arrabbiata 2 a 19 giri dalla bandiera a scacchi. Tre giri dopo arriva un altro doppio zero per Suzuki: cade prima Joan Mir alla San Donato, scivola poi Alex Rins al Correntaio. In testa abbiamo inizialmente un battagliero quintetto, finché Bagnaia non prende il comando davanti a Bezzecchi ed inizia ad accumulare qualche decimo.

Seguono Quartararo, i VR46 ed Espargaró, con Zarco e Bastianini agganciati ad 11 giri dalla fine dopo un inizio conservativo. Da segnalare il nuovo record di velocità massima in 363.6 km/h realizzato da Martín, segue poco dopo un finale prematuro ed inglorioso per Bastianini, a terra alla Casanova-Savelli… La situazione è stabile al comando con Pecco Bagnaia, mentre Fabio Quartararo (che al Mugello ci ha vinto l’anno scorso) nei giri finali tenta il recupero, senza però avvicinarsi abbastanza per provare l’attacco. È una festa italiana, Pecco Bagnaia e Ducati tingono di rosso il Mugello! Ottimo secondo posto di Fabio Quartararo, Aleix Espargaró ormai abbonato al podio, gran gara anche di Johann Zarco e soprattutto del rookie Marco Bezzecchi!

La classifica

La classifica MotoGP iridata

Foto: motogp.com