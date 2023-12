Ogni anno in MotoGP ci sono discussioni riguardanti le gomme e nel 2023 se ne è parlato ancora di più, in particolare con l’introduzione della regola sulla pressione minima. Quest’ultima ha scontentato un po’ tutti tra team e piloti, che sperano in un cambiamento per il futuro. Il problema è soprattutto nella gestione dell’anteriore e non sono mancate critiche a Michelin, invitata ad abbassare il limite o a produrre pneumatici differenti. Il fornitore francese si difende dalle accuse parlando di sicurezza, fattore assolutamente fondamentale nelle corse e che non può finire in secondo piano.

MotoGP, cosa dice la regola sulla pressione gomme

La pressione minima stabilita per la gomma anteriore è di 1.9 bar, mentre per la posteriore di 1.7. Michelin, avendo notato che alcune squadre utilizzavano pressioni inferiori a quelle consigliate, ha parlato con FIM e Dorna per cambiare il regolamento. La nuova regola prevede che i valori indicati vadano rispettati per il 30% della distanza della sprint race e per il 50% della gara lunga.

In caso di prima violazione, ogni pilota ha ricevuto un avvertimento, poi erano previste delle penalità: 3 secondi per la seconda infrazione, 6 per la terza e 12 per la quarta. Il nuovo sistema di controllo delle pressioni è diventato attivo a tutti gli effetti da Silverstone e abbiamo visto sia warning sia sanzioni nel corso del campionato, con annesse lamentele di team e piloti sulla regola.

Ezpeleta vuole parlare con Michelin

Nel comunicato ufficiale MotoGP era stato spiegato che l’obiettivo era arrivare a una sanzione standard per le infrazioni tecniche, ovvero la squalifica. Carlos Ezpeleta a Speedweek ha chiarito la situazione per l’anno prossimo: “Non è stato confermato o annunciato che la squalifica sarà la sanzione immediata. Quella era l’idea originaria, dovremo vedere come andranno i test pre-campionato. Dobbiamo parlarne con Michelin, che porta molto materiale nuovo e sta portando un nuovo pneumatico speciale meno sensibile alla scia e all’aerodinamica. Ciò avrà un impatto positivo. Una regola sulla pressione è parte integrante delle corse ed esiste in molti sport motoristici. La regola è stata suggerita da produttori e da Michelin per motivi di sicurezza“.

La presenza di una regola sulla pressione degli pneumatici non è in discussione, ma il Chief Sporting Officer di Dorna Sport ammette che ci sarà un dialogo con il fornitore francese su un possibile cambiamento: “Dobbiamo parlare con Michelin per vedere se è possibile abbassare il valore limite, che ovviamente deve essere sicuro e consentire ai piloti di sentirsi più a loro agio. Piccoli cambiamenti di pressione possono fare una grande differenza, vogliamo discuterne con Michelin“. Bisognerà attendere i test pre-campionato per avere un quadro più chiaro.

Foto: MotoGP.com