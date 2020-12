MotoGP, Razlan Razali riceve un regalo di Natale da Valentino Rossi

Razlan Razali, boss del team Petronas SRT, ha ricevuto un gradito regalo da Valentino Rossi. Una lattina di olio extravergine e una t-shirt VR46.

C’è posta per Razlan Razali, il mittente è un certo Valentino Rossi da Tavullia. Il manager del team Petronas SRT ha ricevuto un lieto regalo natalizio dal pilota che entrerà nel suo box dalla stagione MotoGP 2021. “Un bel regalo di Natale da VR46. Grazie Vale“, ha commentato il boss malese. Si tratta di una lattina di olio extravergine di oliva, estratto dagli ulivi che circondano il Ranch.

Si tratta della prima annata di un prodotto gastronomico che è andato sicuramente a ruba. “Nel 2010 a Tavullia, nella nostra terra, è nato il Motor Ranch… Tre piste circondate da vigne e uliveti cresciuti in mezzo alle vibrazioni delle moto – si legge nella presentazione del regalo culinario -. Da quest’anno i nostri giovani ulivi hanno iniziato a darci l’olio del MotorRanch, che vogliamo condividere insieme a tutte le persone che collaborano con noi e che ci hanno aiutato a coltivare i nostri progetti senza mai fermarci, anche in questo anno difficile“.

A Tavullia non si coltivano solo giovani campioni, ma anche uliveti e vigneti, prodotti del paesaggio mediterraneo. L’olio estratto a freddo viene poi “imbottigliato” in un contenitore molto originale che ricorda l’olio lubrificante. Un regalo davvero a tema per il manager di un team che ha in Petronas il suo main sponsor. In abbinamento una maglietta VR46 con l’immagine di tutti gli allievi dell’Academy. Valentino Rossi correrà la sua 26esima stagione con la squadra Yamaha satellite rincorrendo l’obiettivo del decimo sigillo iridato. A condividere il box con il veterano ci sarà l’amico Franco Morbidelli. Un binomio italiano che sicuramente darà calore ed emozioni alla scuderia di Razlan Razali.