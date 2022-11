MotoGP, Razlan Razali alla carica: “A Valencia annunci importanti”

Per il team RNF di Razlan Razali l’avventura con Yamaha si chiuderà dopo l’ultimo round MotoGP 2022 a Valencia. Una partnership quadriennale iniziata sotto una buona stella, con Fabio Quartararo prima e Franco Morbidelli poi che hanno lanciato ai vertici la squadra satellite. Qualche problema di troppo con gli sponsor ha reso la strada più in salita: Petronas ha dato forfait la scorsa estate, WithU qualche settimana fa. Nel passaggio in Aprilia, RNF porterà sulle livree delle RS-GP21 di Raul Fernandez e Miguel Oliveira il nuovo brand CryptoDATA Tech.

Nuove partnership in MotoGP

A Valencia è atteso l’annuncio ufficiale della nuova partnership, al termine di una stagione MotoGP davvero poco entusiasmante. Andrea Dovizioso ha gettato la spugna dopo il GP di Misano, Darryn Binder ritornerà in Moto2 in attesa di un rilancio. Da martedì 8 novembre inizia un nuovo capitolo per Razlan Razali che ha sancito l’alleanza con Massimo Rivola in occasione del weekend al Mugello. “Da martedì partirà il nostro nuovo progetto con un nuovo costruttore e due nuovi piloti con i test invernali per il 2023“, afferma l’ex a.d. del circuito di Sepang. “L’ultima gara di Valencia servirà per raccogliere punti e stare davanti a Tech3 nella classifica a squadre, concludendo la stagione nel miglior modo possibile“.

Razali e il progetto Aprilia RNF

Nelle ultime sei gare nel box Yamaha RNF è approdato Cal Crutchlow per sostituire Andrea Dovizioso. Dopo il GP di Valencia partirà per una meritata vacanza con la famiglia, in inverno proseguirà il suo lavoro di tester per la Casa di Iwata. “Ci resta ancora una gara, la sfrutteremo al meglio e nel modo più professionale possibile… Infine, vorremmo ringraziare tutti i nostri sponsor per averci supportato nel nostro primo anno. So che non è quello che ti aspettavi, ma questo è lo sport, vinci alcune cose e alcune perdi, ma non vediamo l’ora che arrivi il 2023. A Valencia non ci limiteremo a correre l’ultima gara, ma durante il fine settimana ci saranno annunci importanti. Questo dimostra l’atteggiamento positivo della squadra per il futuro“.

Foto: Facebook Razlan Razali