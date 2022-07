Il matrimonio tra il team RNF di Razlan Razali e il costruttore Yamaha è finito ufficialmente durante il GP d’Italia. Il manager malese ha annunciato la nuova partnership con Aprilia, instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con l’a.d. Massimo Rivola, alle prese con la prima decisione importante: la line-up piloti. Miguel Oliveira è il nome ormai certo, al suo fianco Raul Fernandez è quasi confermato. A sua disposizione la RS-GP che rappresenta la rivelazione di questo campionato MotoGP.

RNF team di sviluppo Aprilia

Dopo l’addio del main sponsor Petronas, la Casa di Iwata ha concesso una fiducia annuale al team di Razali. Ma la nuova offerta a breve termine non è piaciuta, da qui l’idea di avviare colloqui con Noale, alla disperata ricerca di un team satellite. Una mossa importante quella di Rivola, dal momento che Aprilia perderà le concessioni dal prossimo anno. Raccogliere dati con quattro prototipi in pista servirà per accelerare l’evoluzione della RS-GP, visto che andrà riducendosi la possibilità di testare con piloti ufficiali, avrà 7 motori a disposizione e non più 9. Inoltre alla vigilia della prima gara di MotoGP 2023 la specifica del V4 andrà congelata, senza più la possibilità di introdurre variazioni a Mondiale in corso.

Razali al lavoro con Rivola

Razali è soddisfatto della decisione presa. “Siamo tutti molto entusiasti di questa nuova sfida. Soprattutto perché l’Aprilia in questo momento è in buona forma, con tanti podi e addirittura una vittoria ad inizio stagione in Argentina“. Aleix Espargarò è 2° in classifica piloti e questo è sicuramente un risultato che spinge a fare bene da subito. “La nostra base sarà l’ultima versione della moto di quest’anno , quella che verrà utilizzata a Valencia“, spiega Razali alla rivista francese ‘Moto Journal’. Per quanto riguarda gli aggiornamenti e le novità della moto, “decideranno in base ai piloti che avremo e alle loro prestazioni, e sceglieranno le parti e gli aggiornamenti che vorranno darci“.

Test MotoGP 2022-2023

Il team RNF avrà un obiettivo preciso da portare avanti nella stagione MotoGP 2023: portare avanti lo sviluppo della RS-GP. “E’ quello che vuole Aprilia. Vogliono che siamo un vero team di sviluppo e raccogliamo quanti più dati possibili per sviluppare la moto. Vedremo quanto saranno competitivi i nostri nuovi piloti sul manubrio di questa moto, prendendo Aleix Espargaró come riferimento. In ogni caso, il feedback tecnico che daranno agli ingegneri sarà importante – conclude Razlan Razali -. Stiamo già parlando con Aprilia dei primi test che andremo a svolgere insieme il giorno dopo l’ultimo Gran Premio“. A Valencia si apre un nuovo capitolo dopo quattro anni con la Yamaha.

