MotoGP, Quartararo superstar: “Ricordo quando aspettavo Valentino Rossi…”

Al ritorno dalle ferie estive Fabio Quartararo continua a comandare in classe MotoGP e piazza il miglior crono nella prima giornata di prove libere a Silverstone. Il 23enne pilota della Yamaha sta continuando a far discutere con il Long Lap Penalty, perché la sanzione è ritenuta ingiusta da tutti i colleghi e perché nel giro lungo sulla pista inglese perderà circa 1″ rispetto ai 3″ che in media si dovrebbero lasciare in corsia. Nel venerdì d’Oltremanica ha effettuato almeno cinque o sei simulazioni sull'”appendice” in curva 14 e ritorna ai box sorridente: la penalità non inficerà il risultato più di tanto e intanto si prende il best lap di giornata.

Quartararo star della MotoGP

Tutto inizia a filare nuovamente per il verso giusto, quello della Yamaha M1 che continua a formare un pacchetto vincente con Fabio Quartararo. L’unico a scendere sotto il muro dell’1’59”, non teme rivali su una pista dove solitamente la moto di Iwata sa come fare bene. Ad Assen il talento di Nizza aveva rimediato una botta alla spalla dopo la seconda caduta, ha svolto diversi esami diagnostici senza riscontrare problemi, ma durante la pausa ha evitato di allenarsi in moto per non correre rischi.

All’interno del paddock e fuori sta diventando una star, sebbene non sia il suo obiettivo. Ha preso il posto di Valentino Rossi all’inizio della stagione MotoGP ed ha conquistato il suo primo titolo mondiale. “Non sto cercando di diventarlo, è un po’ la conseguenza di quello che sto facendo in moto… Arrivo in circuito e vedo i tifosi che mi aspettano, i bambini che diventano matti nel vedermi. E questo mi rende felice, ricordo di quando ero io che aspettavo Vale (Rossi; n.d.r.) e a guardarli in faccia si legge la loro gioia. Che un tempo era la mia“.

Obiettivo secondo titolo e test F1

Durante lo stop in campionato Fabio Quartararo si è recato anche al Paul Ricard, in occasione del GP di Francia di F1. Ha effettuato una prova di seduta sulla monoposto Mercedes, trascorso una giornata di relax insieme a Lewis Hamilton e ora si vocifera di un test in F1 con il pluricampione inglese, come avvenuto in passato con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Un evento non ancora stabilito ma su cui il pilota MotoGP sta lavorando per riuscirci, magari come premio in caso di seconda vittoria iridata.

Prima bisogna centrare l’obiettivo e vedersela con Aleix Espargarò e Pecco Bagnaia, con moto tecnicamente superiori alla M1, ancora in deficit di velocità massima sui rettilinei. “La moto non va molto bene, ma a me non importa – ha sottolineato Quartararo a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Io voglio essere primo e questa mentalità cambia tutto“. E a Silverstone non sarà da meno: “Voglio lottare per la vittoria, non so come accadrà ma ci credo. So che siamo veloci e si può fare“