MotoGP, Aleix Espargarò: colpo basso alle due Yamaha

Il Long Lap Penalty di Fabio Quartararo continua a far discutere anche nel venerdì di prove libere MotoGP a Silverstone. A sollevare la polemica da un diverso versante è Aleix Espargarò che ritiene irrisoria la sanzione che, secondo le prime stime, non gli porterà via neppure un secondo. Nessuno concorda con la penalità inflitta al campione della Yamaha, ma sembra assurda una sanzione di appena otto decimi.

Silverstone “corsia d’emergenza”

In realtà Quartararo è stato fortunato nella sfortuna, perché il layout inglese ha la corsia per questa sanzione più breve del Motomondiale. Di solito i piloti perdono circa 2,5 o 3 secondi quando corrono “larghi” per scontare il giro lungo. Ma nelle simulazioni svolte durante le prove libere il fuoriclasse francese ha impiegato un tempo quasi superfluo. Aleix Espargarò da un lato ritiene ingiusta la penalità data al rivale per il titolo MotoGP, dall’altro ritiene incredibile non essere in grado di creare una corsia per il Long Lap Penalty coerente con gli altri circuiti. “È uno scherzo. Dobbiamo essere più professionali su questo. Se sono 3 secondi, dovrebbero essere 3 secondi ovunque. Andrebbe bene anche 2,5 secondi, ma otto decimi è ridicolo“.

Fabio Quartararo non dovrebbe avere nessun problema a scontare la pena comminata ad Assen e a puntare al podio. I suoi inseguitori dovranno rimboccarsi le maniche senza attendere aiuti esterni, perché il campione in carica ha già segnato il best lap nella prima giornata a Silverstone. Su un tracciato che tradizionalmente favorisce i motori quattro cilindri in linea. “Non ho niente contro Fabio, non dico queste cose perché deve fare il Long Lap. Ma ancora una volta vogliamo coerenza e bisogna migliorare“.

L’aiuto di Vinales

Nel primo giorno di libere Aleix Espargarò si è trovato molto bene con le gomme da gara, un po’ meno con la soft. Sabato mattina proverà a limare qualche dettaglio per ottenere un buon piazzamento in qualifica. Inoltre potrà contare sull’aiuto di Maverick Vinales, molto veloce a Silverstone con l’Aprilia RS-GP22 e reduce dal podio nel GP d’Olanda. “Avere un pilota che ti tira così, come ha fatto oggi Maverick, aiuta molto. Vedremo in gara. Ci siamo sempre rispettati e questa è la regola numero uno. Da qui, vediamo fino a che punto può aiutarmi, ma sicuramente mi aiuterà più di quanto la seconda Yamaha (Franco Morbidelli, ndr) stia aiutando la prima Yamaha. Questo è sicuro“.