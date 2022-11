MotoGP, Quartararo sr.: “Mio figlio è già campione, ora tocca a Bagnaia”

Il risultato della prima sessione di prove MotoGP a Valencia ha messo qualche brivido a Pecco Bagnaia. Fabio Quartararo piazza il best lap, il pilota della Ducati 17°. Se la gara dovesse finire così sarebbe la riconferma del campione francese, fortunatamente è solo la FP1. Nel paddock si incontrano Etienne Quartararo e Pietro Bagnaia, genitori dei due contendenti per il titolo, amici da una vita. Nel 2021 è stato ‘El Diablo’ ad avere la meglio, stavolta i ruoli potrebbero invertirsi, ma nulla cambierà nel rapporto tra le due famiglie.

Bagnaia e Quartararo destini incrociati

Papà Etienne è molto obiettivo e sincero. “Se a inizio stagione mi avessero detto di firmare per il secondo posto lo avrei fatto“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Perché sapevo quanto forte fosse la Ducati e quanto avrebbe faticato invece mio figlio, il solo ad andare forte con la Yamaha. Però adesso che siamo qui, ovviamente ci spero“. Serve necessariamente una vittoria a Fabio Quartararo e sperare che Pecco Bagnaia finisca 15° o fuori dalla zona punti. La loro amicizia risale precisamente al 2009, quando i genitori dei due ragazzi s’incontrarono “a Castellolì, una pista della federazione spagnola disegnata da Pedrosa. Fabio correva nella 50 e Pecco con la 80“.

L’amore dei genitori

Le strade si sono incrociate in pista solo nel 2017, quando i due piloti gareggiavano in Moto2. Leale e rispettoso il rapporto tra i due, anche troppo secondo alcuni, ma amici mai. Forse dopo l’addio alla MotoGP potranno anche sedersi a cena insieme. “Magari un giorno lo diventeranno, faranno sport assieme o altro, ma oggi questo è il loro lavoro, la loro vita“, aggiunge Etienne. Ma il rapporto tra i genitori procede a gonfie vele, tante volte si ritrovano a passeggiare nei paesi del Motomondiale. “Io la gente la annuso e la famiglia di Pietro è molto simile alla mia… La prima cosa che vogliamo è che riportino la moto nel box, vincere o meno passa in secondo piano“.

L’ultimo round MotoGP

Eleganza, rispetto, amore per i figli contraddistinguono i genitori due due campioni che si contendono il titolo MotoGP per il secondo anno consecutivo. “Mio figlio ha già vinto un campionato del mondo, adesso tocca a Pietro vivere questa emozione“, ride papà Quartararo. “Sono onesto, io voglio una sola cosa, che mio figlio domenica torni al box e che Pecco faccia lo stesso. Non spero che Pecco cada. Non giochiamo a tennis o a golf, sappiamo cosa rischiamo ogni domenica. La cosa che più ho apprezzato in Pecco, quando lo scorso anno Fabio è diventato campione del mondo, è stato vederlo aspettare in corsia box e abbracciarlo. L’ho scolpito nel mio cuore“.