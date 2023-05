MotoGP, Quartararo sempre al limite: la Yamaha non migliora mai

Non sta andando bene il Gran Premio di Francia a Fabio Quartararo. Dopo delle prove libere difficili e delle qualifiche in cui non ha superato il Q1, è caduto nella sprint race MotoGP. Scattato dalla tredicesima casella della griglia, era ottavo nel momento in cui è caduto in curva 9 al decimo giro. Un peccato. Il suo passo era buono, però partire indietro lo ha costretto a fare una gara di rimonta. Ed è risaputo che con la Yamaha M1 non è facile.

MotoGP Francia, Quartararo amareggiato per la situazione

Quartararo non può che essere deluso per come è andata la gara sprint a Le Mans. Queste le sue considerazioni a Sky Sport MotoGP: “La cosa più difficile è stata il primo giro. La partenza non è stata male, ma quando mettiamo seconda, terza e quarta ci manca qualcosa. Non sono riuscito a fare la prima curva molto veloce, nella terza poi sono stato molto all’interno e ho perso tante posizioni. Ho dato tutto, però sorpassare è davvero difficile”.

Fabio sta guidando una Yamaha M1 che dall’inizio del campionato non sta facendo passi avanti, neanche il recente test a Jerez è servito: “Io ci provo – ha aggiunto – ma il problema è sempre lo stesso. Con la gomma davanti andiamo troppo al limite e l’unico modo per andare veloce è recuperare in frenata, ma con questo problema non recuperiamo più“.

Fabio sconsolato: questa M1 è deludente

Per quanto concerne la caduta, il campione del mondo MotoGP 2021 l’ha spiegata così: “Ho frenato uguale alle altre volte, solo che la frizione era un po’ più alta e forse di linea ero leggermente più fuori. Ho perso il davanti. Sento che sono al limite in ogni giro“.

Quartararo lo dice da tempo di essere sempre al limite con la moto. Purtroppo, il team Monster Energy Yamaha non sta lavorando nella giusta direzione. Anzi, come sottolineato più volte dal pilota francese, la M1 sta anche perdendo quelle che una volta erano le sue qualità in curva.

Foto: MotoGP