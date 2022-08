MotoGP, Quartararo riparte dal penalty: “Ad essere sincero…”

Dopo una giornata d mare con Lewis Hamilton, sette volte campione di F1, Fabio Quartararo ritorna in azione nel campionato MotoGP. Superate le cinque settimane di stop in calendario, il campione della Yamaha deve blindare la sua leadership, tallonata da Aleix Espargarò, a 21 lunghezze di distanza in classifica. A Silverstone sarà una gara che inizierà con il freno a mano per il pilota di Nizza, che dovrà scontare un Long Lap Penalty dopo aver toccato il diretto avversario dell’Aprilia ad Assen.

Quartararo riparte dal penalty

Saranno secondi e posizioni che dovrà perdere, ripetere il successo del 2021 non sarà facile per Quartararo. Tre vittorie e tre podi nelle prime undici gare, resta il grande favorito per la vittoria del Mondiale, anche dopo l’errore in terra olandese che gli è costato il primo zero stagionale. Il segreto della M1 di Fabio sta nelle qualifiche, partire davanti è una priorità assoluta per questa moto che pecca di velocità massima e fa dell’avantreno il suo punto di forza. Se costretta ad inseguire e sorpassare, il prototipo causa stress alla gomma anteriore aumentandone la pressione e squilibrando il feeling.

Nonostante lo svantaggio di partenza, Fabio Quartararo ha gli occhi puntati sulla vittoria: “Sono felice di ricominciare a correre. Ho sfruttato la pausa estiva per riposarmi un po’, ma ho anche dedicato molte ore all’allenamento. La mia mente era sempre concentrata a tornare in azione nella migliore forma possibile. Un anno fa ho vinto a Silverstone, stavolta sarà difficile perché sappiamo che abbiamo quella penalità sul giro lungo… Ma se devo essere sincero, questo mi motiva solo a fare ancora meglio“.

Verso il secondo titolo MotoGP

In ballo c’è il secondo titolo MotoGP, per il 23enne campione della Yamaha sarebbe un bel traguardo professionale. Ma ci sono ancora nove Gran Premi da disputare e tutto è ancora in bilico, con un campionato sempre più al limite e dove un paio di decimi fanno la differenza. Per Iwata sarebbe uno stimolo in più per affrontare quella che appare una vera rivoluzione interna in atto, con l’arrivo di ingegneri esterni e l’intenzione di mettere a soqquadro il motore. D’altra parte bisogna tirare su Franco Morbidelli da una situazione non certo felice per un vicecampione del mondo (2020). “Aspettiamo con impazienza la seconda parte della stagione – sottolinea il team manager Massimo Meregalli -. Fabio, Franky e tutti i membri del team hanno potuto riposarsi un po’ e prepararsi alla ripartenza perché saranno tre mesi impegnativi. Il campionato è molto vicino, quindi dobbiamo girare ogni pietra“.