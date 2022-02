MotoGP, Quartararo deluso a Sepang: “Mi aspettavo di più”

Fabio Quartararo deluso per il 7° posto nel test MotoGP a Sepang. La nuova specifica di motore Yamaha non soddisfa le richieste del campione in carica.

Settimo crono finale per Fabio Quartararo al termine del primo test IRTA a Sepang. Non si dice soddisfatto dalla nuova specifica di motore Yamaha, meglio catapultare l’attenzione altrove. I punti di forza della YZR-M1 sono altri: l’agilità nei cambi di direzione e la percorrenza di curva. Sui rettilinei ci sarà ancora da soffrire, fa parte della tradizione Yamaha in MotoGP.

Il motore Yamaha non soddisfa Quartararo

La pioggia caduta nelle ultime ore ha reso difficile il time attack finale nel day-2. “Sono contento del passo, mi sono sentito molto bene, più naturale, fin dal primo giro – spiega Fabio Quartararo -. Purtroppo avevo solo due gomme per il giro veloce e poi è arrivata la pioggia. Ma al mattino ho fatto un ottimo giro e sono molto soddisfatto perché l’ho fatto con una posteriore molto consumata“. In termini di top speed anche Aprilia ha fatto un ulteriore step. “Sono molto veloci e hanno due piloti rapidi. Da dire che la moto va alla grande e la loro velocità massima è molto elevata“.

Ai box Yamaha hanno lavorato su alcuni aggiornamenti aerodinamici, un telaio aggiornato, la nuova specifica di motore. Piccoli miglioramenti senza stravolgimenti rispetto all’edizione 2021. Gli ingegneri di Iwata temono che una modifica sostanziale possa complicare il carattere della M1. “In questi test ho provato un nuovo chassis e non mi ricordo cos’altro… Ad essere onesto mi aspettavo molto di più da questo test, ma alla fine è così. A Mandalika avremo lo stesso materiale, vedremo se potremo fare di più“.

Quartararo “senza compagni”

Nel test MotoGP di Sepang a impressionare non è tanto la Ducati. “Sono Honda, Suzuki ed Aprilia quelle che mi hanno colpito di più. Ad essere onesti, non credo che siamo progrediti così tanto al momento. Ma questo non significa che non siamo competitivi, solo che altri hanno fatto un passo avanti molto più grande di noi. Soffriamo in alcune aree“. Fabio Quartararo fa fatica a trovare il tempo con le gomme nuove, resta però il miglior pilota Yamaha. “Ma Franco sarà presto veloce, al Mandalika sarà certo ben più vicino. Durante la prima parte di 2021, quando Maverick era lì, ho imparato da lui. La prima gara in Qatar mi ha permesso di vedere cosa stava facendo ed applicarlo a quello che mi mancava… Non ho bisogno di qualcuno che mi spinga ad andare veloce. Ma se c’è, magari può aiutarmi a non pensare troppo”.

