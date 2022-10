MotoGP, Quartararo decisione a sorpresa: haters e pressione contro di lui

Fabio Quartararo era molto nervoso dopo la gara di MotoGP in Thailandia, tanto da evitare il tradizionale debriefing domenicale. Il brutto risultato ha scatenato non pochi malumori nell’angolo di box del campione francese, ancora al comando della classifica piloti ma sono solo due i punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. Dopo la pausa estiva in campionato ha visto arrivare la Ducati GP22 #63 come una valanga e la sua YZR-M1 non gli ha sempre permesso di difendersi dagli attacchi del piemontese. Nelle ultime ore una decisione che ha spiazzato i fan: la cancellazione del suo profilo Instagram.

Il campione MotoGP chiude l’account Instagram

Non conosciamo le ragioni che abbiano spinto il campione in carica MotoGP a chiudere l’account social. Facile immaginare che abbia ricevuto molte critiche dagli haters, meglio distogliere l’attenzione da certi argomenti in vista dello sprint finale. Tre gare in cui si riparte da zero, con tre contendenti principali: Quartararo, Bagnaia e il maggiore dei fratelli Espargarò (a -20 punti). Fabio non sale sul podio dal GP d’Austria e non vince dal GP di Germania. Al GP della Thailandia è giunto al traguardo in diciassettesima posizione, riaprendo di fatto la corsa al Mondiale che fino all’estate sembrava scontata a suo favore.

Nell’ultimo post su Instagram il pilota di Nizza aveva commentato la sua ultima prestazione al Buriram. “Che incubo… Purtroppo abbiamo fatto una gara terribile e non siamo riusciti a ottenere un punto. Dopo un ottimo weekend asciutto ha piovuto poco prima della nostra gara. Quest’anno eravamo veloci, ma in qualche modo abbiamo avuto difficoltà, problemi e un bruttissimo feeling… I primi giri sono stati davvero complicati. Jack (Miller) mi ha costretto ad andare largo alla curva 1 e da lì è solo peggiorato“. 48 ore dopo Fabio Quartararo ha chiuso il suo account Instagram , dove ha ricevuto messaggi di sostegno, ma anche critiche.

La pressione sarà fatale per ‘El Diablo’? Sarà la gara di Phillip Island a rivelare le sue possibilità di riconfermarsi campione del mondo. Di certo aver saltato l’incontro con i media al Chang Circuit e adesso la chiusura del suo profilo Instagram non sembrano buoni segnali. Ma in più di una occasione ha saputo smentire chi non confidava troppo in lui. In passato anche Maverick Vinales ha deciso di eliminare il suo account Twitter e più volte anche Aleix Espargarò è stato oggetto di attacchi gratuiti nei suoi confronti.