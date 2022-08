MotoGP, quand’è il GP Misano? Tutti gli orari TV e streaming

Ci avviciniamo al fine settimana del 14° evento della stagione MotoGP 2022. Evento particolarmente sentito per i ragazzi italiani, soprattutto per quelli che cercano l’assalto all’iride. Come Pecco Bagnaia, che deve ridurre il distacco di 44 punti da Fabio Quartararo, o Celestino Vietti, che deve rialzare la testa dopo l’errore in Austria. Ma anche Dennis Foggia, che l’anno scorso ha vinto entrambi i GP disputati a Misano! In MotoE invece la battaglia finale è tra lo svizzero Dominique Aegerter ed il brasiliano Eric Granado, chi sarà il campione 2022? Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà visibile integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 sarà possibile vedere in diretta sia le qualifiche che le gare.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

GP Misano, gli orari Sky Sport

Venerdì 2 settembre

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 3 settembre

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 4 settembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 3 settembre

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 4 settembre

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

Foto: motogp.com