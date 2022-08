Moto3: Marco Grana, DT Sic58 “Ci aspettavamo di più ma…”

Il cuore di Paolo Simoncelli e la razionalità di Marco Grana. Dopo Silverstone Paolo Simoncelli si era sfogato sul suo blog “mollerei tutto per aprire un chiringuito a Bora Bora“. Il Direttore Tecnico del Sic58 Squadra Corse Marco Grana, invece, è sempre stato diplomatico. Alla vigilia della gara di casa appare sereno. Spegne sul nascere possibili querelle e non crea pressioni ai suoi piloti.

“Misano è uno dei circuiti più caratteristici – afferma Marco Grana – E’ la pista dedicata a Marco e per noi è sempre importante fare bella figura. Qui in passato abbiamo vinto, fatto podi e pole position. Ci siamo sempre difesi sia nella MotoE che nella Moto3. Siamo alle ultime gare europee e tra Misano ed Aragon sarebbe bello ritrovare entusiasmo”.

Riccardo Rossi è 14esimo in classifica Mondiale e Lorenzo Fellon è 25esimo. I vostri obbiettivi erano ben diversi.

“Non abbiamo ottenuto sicuramente i risultati che ci aspettavamo dopo un inizio di anno veramente positivo: abbiamo rischiato di fare il podio già alle prime gare. Siamo comunque sempre nel gruppo di testa e questo è l’importante. Nelle ultime due gare ci sono state un po’ di situazioni che non sono state sicuramente esaltanti. Però io guardo sempre anche gli aspetti positivi. Siamo sempre stati veloci, siamo partiti quarti e fino al sabato Riccardo Rossi era primo degli italiani e delle Honda. In gara soffriamo ed è una cosa che dobbiamo risolvere però a livello tecnico essere veloci è ciò che conta. Il nostro lavoro a livello tecnico funziona. Come velocità siamo sempre davanti”.

Cosa vi manca?

“Ci manca finalizzare la gara ed è una cosa che sappiamo bene. All’inizio anno si notava meno ma nelle ultime gare è stata abbastanza evidente. Non sono preoccupato. Non ci manca la velocità ma le ultime due gare Moto3 c’è stata una gran mischia, sono state aggressive e non siamo riusciti a fare la differenza. Per Riccardo Rossi sono certamente più facili quelle in cui si crea un primo gruppo che scappa e quindi sono in meno”.

Potevate fare di più?

“Certamente, potevamo fare molto di più. Quando si è veloci per tutto il week-end ci si aspetta una gara di vertice ma come Sic58 siamo sempre protagonisti, mai nell’anonimato e questa è una cosa che non è da tutti. Quest’anno credo che Riccardo Rossi stia facendo comunque la sua miglior stagione. In passato riusciva solo saltuariamente a partire nelle prime posizioni o comunque a combattere per i podi. Penso che il passo in avanti sia molto evidente ma l’obbiettivo non è fare delle belle gare ma vincerle”.

Paolo Simoncelli nei giorni scorsi ha espresso tutta la sua amarezza. Concordi?

“Paolo è stato duro. Lui alcune volte parla molto di pancia ed ha ragione. Quando tutto funziona bene durante il week-end, dal venerdì, bisogna portare a casa il risultato perché ciò che conta è la gara della domenica. Se si parte nelle prime due file ci si aspetta di portare a casa un risultato molto positivo o comunque di combattere per ottenerlo. Ma in genere lo abbiamo fatto: io non ricordo gare in cui siamo arrivato lontani dai primi a parte l’Austria perché anche a Silverstone il distacco è stato comunque contenuto”.

Misano sarà la gara del riscatto?

“L’affrontiamo in modo positivo. Riccardo Rossi deve solo tornare a guidare in gara con tranquillità e serenità. Io non gli creo pressioni. Personalmente faccio fatica trovare una soluzione perché è una cosa che deve trovare lui. Da parte mia ha il pieno supporto”.

Le cose sono andate meglio in MotoE ma avete raccolto meno di quanto seminato.

“In MotoE con Kevin Zannoni siamo sempre là davanti ed abbiamo lottato per la vittoria. A Misano ci auguriamo di conquistarla perché è una cosa che ci è mancata e dobbiamo ottenere nelle ultime due gare. Kevin Zannoni ha tutto per poterlo fare”.

Foto tratta da Facebook profilo Marco Grana

