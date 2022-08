MotoGP, Honda a Misano in modalità test. Bradl aspetta Marquez

Nel week-end di MotoGP a Misano sarà ancora una volta Stefan Bradl ad occupare l’angolo di box di Marc Marquez. L’attenzione del pilota e collaudatore è puntata sulla tra giorni del Gran Premio, ma il compito più importante sarà il 6-7 settembre, quando si ritornerà in pista per due giorni di test IRTA molto importanti per pianificare il 2023. Sarà l’ottava gara stagionale per il tedesco che va alla ricerca dei suoi primi punti iridati e spesso lascia trapelare qualche anticipazione importante.

Bradl diviso fra gara e test MotoGP

C’è grande attenzione intorno al box Honda, Marc Marquez potrebbe ritornare in pista per il test di Misano. Per il team manager Alberto Puig sarebbe una presenza fondamentale per dettare lo sviluppo della RC213V, solo il campione può dare delle indicazioni precise agli ingegneri giapponesi. Di certo saranno giorni impegnativi per Stefan Bradl che ancora una volta si fa carico di una situazione non facile. Da un lato c’è da salvare l’onore del marchio HRC con dei buoni risultati, dall’altro l’urgenza di allestire un buon pacchetto per il prossimo Mondiale MotoGP. “Misano è una pista che conosco bene, perché ho corso qui molte volte e abbiamo fatto molti chilometri di test con HRC“, ha detto il tester bavarese. “Abbiamo il fine settimana davanti a noi come piloti, ma dopo torneremo in modalità test driver, vedremo qual è l’intero piano“.

Marc Marquez per uscire dalla crisi

Non ci saranno grosse novità durante il weekend, ancora una volta bisognerà limitare i danni, fare i conti con un prototipo che paga i tanti errori tecnici commessi da almeno un anno a questa parte. Evitare risultati negativi come quelli in Austria e Germania, aspettando di trovare una soluzione (non facile) ai problemi. “Non è una novità il fatto che siamo in ritardo con la moto. Non ci resta altra scelta che limitare i danni ogni weekend di gara. Al momento non dico che siamo capaci di un podio“. I risultati sono disastrosi: Pol Espargarò ha raccolto 2 punti nelle ultime sei gare, Taka Nakagami 7 punti in 5 gare, Alex Marquez 3 in 4 gare. “Questi risultati riflettono la nostra situazione – ammette Bradl a Speedweek.com -. Ad un certo punto anche la motivazione dei piloti ne risente. Siamo rassegnati, ma speriamo in forniture tecniche e aggiornamenti“.

Nel test MotoGP di Misano Honda porterà per la prima volta il prototipo 2023, non è da escludere che possa esserci anche Marc Marquez a regime ridotto. “Se io parteciperò lo sapremo nel fine settimana. Potrei anche immaginare che Marc provi a ritornare, ma è solo la mia sensazione, non ho notizie ufficiali“. A quel punto Stefan Bradl riprenderà il suo ruolo di commentatore tecnico per l’emittente tedesca Servus TV. Resta da capire se i tempi per rimontare in sella sono abbastanza maturi per l’otto volte campione del mondo.