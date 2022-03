MotoGP Qatar, Prove 1: Brad Binder allo scadere, cade Bagnaia

Tra i tanti litiganti arriva Brad Binder. Possiamo anche riassumere così la prima sessione di libere MotoGP in Qatar, soprattutto per l’assalto finale a cui abbiamo assistito proprio negli ultimi minuti. Il sudafricano di KTM chiude al comando, seguito dalla Honda di Takaaki Nakagami e dalla Suzuki guidata da Alex Rins. Una top 15 racchiusa in meno di un secondo, ad indicare una volta di più il livello attuale della top class del Motomondiale. A referto due cadute in rosso, ovvero quelle di Pecco Bagnaia e dell’esordiente Fabio Di Giannantonio, senza conseguenze. Seguiranno le prove libere 2, tutti gli orari del GP.

Prove 1

Valori molto vicini, il campione Fabio Quartararo in difesa del titolo, tanti rivali all’attacco. Scatta la stagione MotoGP 2022, con Marc Márquez di ritorno al via fin dalla prima gara e determinato a dire la sua nel corso della stagione, oltre agli attesi alfieri Yamaha e Ducati. Ma non dimentichiamo Suzuki, più l’incognita KTM ed un binomio Aprilia da osservare. Ci sono poi gli agguerriti rookie pronti alla sfida, il più acciaccato dei quali è Remy Gardner per un infortunio ad un polso poco prima dei test ufficiali. Il primo incidente della categoria quest’anno è quello dell’esordiente Fabio Di Giannantonio, scivolato alla curva 3 senza conseguenze. In classifica a lungo comanda Aleix Espargaró su Marc Márquez, fino alla zampata di Joan Mir a pochi minuti dalla fine della sessione. Da segnalare in seguito anche una caduta alla curva 6 per Pecco Bagnaia, mentre sul finale si fanno vedere anche Alex Rins (unico con doppia soft nuova) e tantissimi altri per l’ultimo assalto al tempo. Se seguono quindi importanti stravolgimenti: alla fine è Brad Binder il migliore del turno, con Takaaki Nakagami ed Alex Rins a completare la top 3.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

La classifica

I settori

Foto: motogp.com