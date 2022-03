MotoGP: Fabio Quartararo, nuova stagione ma vecchi problemi

Una sorta di ritorno per Fabio Quartararo, 9° e miglior pilota Yamaha al traguardo. Nel Gran Premio del Qatar infatti ecco ricomparire il guaio della pressione delle gomme, già accusato nella stagione 2020 e che l’ha condizionato per quasi tutta la corsa. Non è certo l’avvio di stagione che il campione MotoGP in carica si aspettava, soprattutto ricordando il 2021 a Losail. ‘El Diablo’ non nasconde la preoccupazione per i prossimi eventi in programma, qualcosa che non aiuta anche in ottica contratto.

“Ho dato il massimo, ma…”

“Siamo partiti bene, ma già al secondo giro abbiamo iniziato ad avere problemi di pressione delle gomme: era altissima, molto più di quanto ci aspettassimo.” Il pilota francese inizia così il suo commento sulla gara appena conclusa. “Non so che dire… Ho dato il massimo, ma la gomma ha cominciato presto a degradarsi.” Difficoltà in ogni situazione. “Anche quand’ero dietro a Pecco e Jorge, finché non sono caduti, pur non essendo in scia la mia gomma anteriore era un disastro, proprio per la pressione troppo alta. Dobbiamo cercare di capire come mai.”

Grinta, ma poca fiducia

“Mi aspettavo qualcosa di più come ritmo, ma non potevamo fare di meglio, questo è il problema.” Una gara in cui Yamaha si è mostrata inferiore a tutte le altre case: la classifica ci dice due Ducati, due Honda, due Suzuki, una KTM ed una Aprilia prima di arrivare a lui. “Hanno svolto un ottimo lavoro durante l’inverno, questo è il risultato” ha ammesso Quartararo. Ricordando che “Noi l’anno scorso abbiamo vinto entrambe le gare, stavolta invece abbiamo chiuso piuttosto indietro. Chiaramente non posso essere fiducioso, anche se una volta in pista penso a dare sempre il 100% in ogni condizione.”

Foto: motogp.com