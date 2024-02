MotoGP, Pramac rilancia la sfida a Ducati: “Non ci tiriamo indietro”

Pramac Racing ha presentato le livree ufficiali nel paddock della F1 a Sakhir, con un look più aggressivo e la consapevolezza di poter ambire al titolo MotoGP. L’anno scorso Jorge Martin è andato vicinissimo al colpaccio mondiale, stavolta basterà ripetersi partendo forte dall’inizio e riducendo al minimo gli errori. Pecco Bagnaia è un osso duro, il favorito, nei test invernali ha girato giù su numeri da record. Ma il pilota madrileno non è da meno e non nasconde le sue ambizioni: “Speriamo di poter migliorare il risultato dell’anno scorso e vincere“.

Un finale diverso…

Dopo le buone impressioni registrate nei test invernali, c’è attesa per il primo weekend del campionato MotoGP. Dall’8 al 10 marzo la stagione prende il via sul circuito di Losail, in Qatar, teatro dell’ultimo test preseason. Il team manager Gino Borsoi arriva carico alla sua seconda annata con il team Ducati Pramac, intenzionato a cancellare l’amaro in bocca per il finale dell’anno scorso. “Il 2023 è stato molto positivo, quest’anno vogliamo ripeterci ma con un finale diverso, dato che abbiamo perso il Mondiale piloti all’ultima gara. Affrontiamo questa stagione con grande convinzione, ho tanta fiducia nelle qualità di Martin e sono convinto che Morbidelli darà il massimo per regalarci grandi soddisfazioni“.

Le parole del patron Campinoti

Pramac ha vinto il Mondiale per Team 2023, forte delle vittorie e dei podi di Martin e Zarco, riuscendo ad avere la meglio sulla squadra factory, dove Enea Bastianini è rimasto fuori per diverse gare. Ma i risultati del gruppo di Paolo Campinoti la dicono lunga sul livello di competitività raggiunto, entrando già nella storia come team indipendente. “Quest’anno non ci possiamo nascondere, siamo oggettivamente pronti per questa sfida – ha dichiarato il patron a Sky Sport MotoGP -. Speriamo di concludere in bellezza anche il campionato piloti e non solo quello a squadre. Sarà difficilissimo, ci sono piloti fortissimi, tutti si sono rinforzati, anche le altre, ma non ci tiriamo indietro“. Chi vede tra i favoriti insieme a Pecco Bagnaia e Jorge Martin? “Marc Marquez“. L’asso nella manica potrebbe essere però Franco Morbidelli… “Speriamo che abbia finito la sua dose di sfiga e dimostri il campione che è“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto Pramac Racing