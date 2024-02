Formula 1: Da oggi Ferrari a caccia, Red Bull si potrà battere?

L’attesa per la stagione 2024 è finita, da oggi la Formula 1 inizierà a fare sul serio. Si riparte con le prove libere del GP del Bahrein che apriranno l’intermibale avventura del massimo campionato automobilisti che quest’anno prevede 24 GP. Il primo giorno di scuola per intenderci. Il cammino che ci condurrà all’8 dicembre è tutto da scrivere, ma quello che già emerge è di una Red Bull in formato schiaccia sassi e di una Ferrari che proverà a metterle i bastoni fra le ruote. Fernando Alonso, dopo i test, ha presentato così la situazione: “19 piloti sanno già che non vinceranno il Mondiale”. Speriamo, al contrario, che Max Verstappen abbia vita più dura dei due anni precedenti.

La voglia di tornare a correre

Nella foto di inizio anno tutti mostrano un gran sorriso. L’inizio è sempre così, tutti sono carichi e tutti sperano che questa sia la loro annata in Formula 1. Questo è il tempo dei sogni. Ognuno ovviamente sogna a modo suo, Max Verstappen ad esempio, starà pensando di fare ancora meglio della passata stagione, ma sarà difficile visto che RedBull ha vinto tutti i GP, eccetto uno. La pensa in maniera opposta il suo compagno Sergio Perez che in quel sorriso ci metterà tutta la sua voglia di riscatto e la voglia di capire da subito la RB20. Lewis Hamilton sarà al suo ultimo ballo in Mercedes e vorrà chiudere ritrovando la vittoria. Una sensazione alla pari del suo compagno George Russell, che prima però, deve ritrovare il suo ritmo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, i piloti Ferrari, hanno il sorriso di chi è uscito dai test con qualcosa di positivo. La lotta a Max è difficile, ma essere costantemente gli anti Red Bull, è il primo traguardo auspicabile. Il sorriso nel box McLaren c’è sempre, dato che ha due piloti giovani, arrembanti positivi. Il 2024 però, deve essere l’anno del ritorno alla vittoria in gara, che sarebbe una prima volta sia per Lando Norris che per Oscar Piastri. L’anno cruciale lo ha definito Fernando Alonso, quest’anno ci sarà un altro bivio nella sua carriera. Continuare in Formula 1 o salutare il campionato in maniera definitiva? Gli altri piloti sono pronti a dare battaglia e provare ad entrare nei libri di storia, con Pierre Gasly ed Esteban Ocon che partono senza il sorriso. Una situazione analoga a quella di Alexander Albon: il terzetto è rimasto assai deluso dall’esito degli unici test precampionato.

Gli obiettivi delle scuderie

Le scuderie hanno bene in mente quale sarà il loro obiettivo per questo 2024 in Formula 1. La Red Bull vuole migliorarsi, volendo superare i record che ha battuto la passata stagione, portando una RB20 totalmente differente dal passato. Il compito della Ferrari è quello di provare a rimanere più a lungo possibile in corsa, per dire almeno di aver fatto un passo avanti notevole con la sua SF-24. La Mercedes è chiamata a dare delle risposte, la W15 è già appesa ad un filo dopo i test, sbagliare progetto per il terzo anno di fila potrebbe rilevarsi fatale per la casa tedesca. La McLaren cercherà di contendere il secondo posto costruttori alla casa italiana e a quella teutonica, ma lo può fare solo se sin dall’inizio la MCL38 troverà il giusto feeling. Aston Martin con la sua AMR24 vuole continuare ad essere nella Top5 delle scuderie, ma per farlo, ha bisogno di uno sviluppo più performante nel corso della stagione.

L’Alpine sembra la vera sconfitta dei test prestagionali, ma la A524 ha tutto il tempo per rimediare e dare una speranza ai suoi due piloti. La Williams deve compiere quel salto che la FW46 non sembra essere riuscita a fare, si spera in miglioramenti in corso d’opera. Ecco la nuova era della scuderia di Faenza, che ora si chiama Visa Cash app RB, ma tranquilli è una RB19 riverniciata a modo, anche se loro la chiamano VCARB 01. La C44 della Sauber è la prima della nuova era senza più la partnership con Alfa Romeo, la scuderia svizzera dovrà invertire il trend delle ultime stagioni. La Haas fanalino di coda nel 2023 prova con la VF-24 a cancellare questo brutto ricordo.

Il primo giorno di scuola della Formula 1

La prima campanella della nuova stagione sta per suonare, lo farà alle 12:30 ore italiane. Qui gli orari in pista e la programmazione TV del GP Bahrein. Una stagione che si preannuncia molto dura, visto che si correranno la bellezza di 24 prove. I piloti non sono sembrati molto entusiasti della cosa, ma Liberty Media continua il suo progetto di espandersi in tutto il mondo. La sosta di agosto è comunque confermata, ma prima di essa ci sarà un tour de force di 14 gare in soli 5 mesi. La stagione 2024 della Formula 1 si potrà vedere interamente su Sky Sport, che mostrerà in diretta esclusiva 22 weekend su 24. TV8 trasmetterà in differita tutte queste gare, mostrando in diretta solo i due fine settimana che si terranno sul suolo italiano.

